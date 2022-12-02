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港10月零售升3.9% 業界料聖誕新春淡靜

【明報專訊】政府統計處公布，香港10月零售業總銷貨價值的臨時估計為319億元，按年上升3.9%，遠勝市場預期的下跌2.1%。今年首10個月計，零售業總銷貨價值的估計下跌0.7%。香港零售管理協會表示，受訪會員反映，11月零售銷情轉趨淡靜，只有兩成會員生意錄低單位數升幅，有六成會員錄單至低雙位數跌幅，料12月、以至聖誕及農曆新年的銷情亦相若。

汽車相關按年升58%最勁

扣除價格變動後，10月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升2.4%；首10個月計總銷貨數量亦下跌3.5%。按零售商主要類別計，10月以汽車及汽車零件表現最強勁，按年升57.6%；書報、文具及禮品類別升36.3%（見表）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦升13.6%。零售協會指出，汽車及汽車零件大升因去年基數較低，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物及電器，以及其他未分類耐用消費品，亦分別因金價下跌及有新電話型號而帶動增長。

協會又稱，整體零售市道仍然疲弱，市民消費審慎，10月發放的消費券對推動市民消費力度遜預期。同時，面對經濟蕭條，零售市况整體呆滯，市民外遊人數漸增，加上缺乏入境旅客，在沒有其他利好因素，業界對聖誕節及新年假期的銷情並不樂觀。

政府發言人表示，隨着政府發放新一輪消費券，不少零售類別業務均有改善。展望未來，勞工市場情况改善及消費券計劃將繼續支持行業，惟金融狀况收緊將抵消部分影響。