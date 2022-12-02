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內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4

【明報專訊】財新公布11月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.4，按月回升0.2點，勝預期的48.9，但連續兩個月處於50盛衰分界線以下的收縮區，反映製造業生產經營狀况仍偏弱。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭稱，只要中國釋出「恢復開放」的正面信息，市場就不會着眼短期經濟衰退，PMI數據疲軟加上近期社會壓力或會加快開放步伐。

分項數據顯示，新訂單指數略為回升，但仍處於收縮區，顯示製造業供需疲弱。新出口訂單連續4個月處於收縮區間，主要因全球經濟放緩和內地運輸困難所致。就業市場進一步惡化，主要受防控措施下，工人未能返回工作場所，同時生產受限，勞工需求減弱。

景順：市場重解封多於短期數據

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，11月就業指數跌至3月以來的低位，但受原油和金屬價格高企推動，購進價格指數在過去兩個月持續高於50。兩個指數走向分歧，反映小型製造業銷售增長放緩及利潤率下降，情况或比整體指數所示的更悲觀。彭藹嬈又預計，明年全球經濟增長會進一步放緩，短期內地出口頹勢將難以出現逆轉。

趙耀庭表示，市場關注政府近期宣布的一系列防疫放寬政策及貨幣刺激措施，留意人行會否在12月進一步放寬中期借貸便利（MLF）操作及下調貸款市場報價利率（LPR）。此外，中國政府亦將在年底召開政治局會議及中央經濟工作會議，提出明年經濟計劃及方向指引。