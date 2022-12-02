海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」

【明報專訊】剛於周三晉身MSCI中國指數新貴海昌海洋公園（2255），在有報道指其執行董事兼控股股東曲程出售手上約45%股權消息拖累下股價大跌，昨早最多曾跌74.9%並變身「毫子股」，低見0.81元，中午前始收復部分失地，惟到昨午收市時跌幅仍達53.8%，報1.49元，市值單日大幅蒸發141.18億元。在海昌股價大插前5個交易日，沽空比率明顯大增，最高一天升至逾四成，反之昨天沽空盤大縮，或反映有投資者趁低位平空倉食糊。
海昌交投亦大增，全日成交股數達14.7億股，相當於總股本的18.1%。由於集團剛於11月30日才成為MSCI中國指數成分股，此前一個月股價長期企穩在3.23元至3.9元範圍，隨着股價急插，令剛於日前追蹤指數被動買入的ETF即時損手。
另在其股份正式納入指數前股價已經自11月24日起，連跌4個交易日，並低見3.23元，累計跌幅達13.6%。自11月24日更開始錄得沽空盤，初段沽空額不多，但之後遞增，到該股在11月29日錄得最高沽空比率高達40.3%，到11月30日正式納入指數當天，錄得最高沽空額1.47億元。自11月24日起至30日止，累計沽空股數倉位多達7578萬股。
隨着海昌昨股份成交大增，沽空率相對被拉低，只有0.9%，沽空額縮至2100萬元左右，沽空股數降至1160萬股。雖然仍見沽空追加殺落，但在股價大幅壓低下，或已誘發此前的沽空盤平倉獲利。若從11月24日海昌造價3.74元開始沽空，累計沽空7578萬股，按昨收市價計已賺得差價1.7億元。
海昌昨午刊發公告指出，留意到股價及成交量不尋常波動。經作出一切有關本公司於合理情况下之查詢後，並不知悉當中變動的任何原因，或任何必須公布以避免證券出現虛假市場的資料。
及至昨晚，集團再發公告，注意到有市場新聞，提及曲程出售手上近34.75億股，相當於45%股權的報道。通告指注意到11月30日出現大量賣空，並向曲程查詢後，指報道所述曲程售股的新聞是虛假的，並沒有事實依據，純屬惡意造謠。截至昨日，曲程並無出售其任何股份，且仍為控股股東，集團的業務亦無任何異常。經諮詢法律顧問，保留一切權利對揑造及散佈有關毫無根據的信息之人士採取適當行動。