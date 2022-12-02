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7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購

標籤：經濟

【明報專訊】近期港股市場氣氛稍好，新股IPO乘勢加快出籠，再現7隻新股同步招股的近日罕見盛况。綜合券商數據顯示，總集資額較細的濠暻科技（2440）、美皓集團（1947）、步陽國際（2457）和花房集團（3611）暫時跑出獲超額孖展認購，當中濠暻科技暫獲逾7倍超額孖展認購。

據了解，從事電訊服務的濠暻科技，公開發售額不足1200萬元，暫錄近1億元孖展認購；獨家保薦人是平安資本。而4家新股獲超額孖展認購，公開發售部分均少於2000萬元。有市場消息稱，花房集團國際配售亦已全額覆蓋。

花房高視醫療傳國際配售足額

至於集資額及公開發售額較大的新股，包括陽光保險（6963）、高視醫療（2407）和思路迪（1244）均未足額孖展認購。

券商數據顯示，最高集資額74.2億元的陽光保險，綜合主要券商券孖展認購額公開發售部分仍未足額。另有傳高視醫療在國際配售上已足額。

外電：古瑞瓦特暫緩來港上市

此外，其他新股消息包括力勤資源（2245）昨日首掛，最高曾微升1.4%至16元，全日平收。另市場傳出從事生產「通波仔」器材的業聚醫療已通過上市聆訊，而外電報道內地太陽能設備製造商古瑞瓦特（Growatt）暫緩來港上市計劃。古瑞瓦特早前已通過聯交所上市聆訊，據報原擬將短期開始集資約10億美元的工作。

明報記者