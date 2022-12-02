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證監會3方針助港建綠色金融中心

標籤：經濟

【明報專訊】香港品質保證局昨舉行「可持續金融及氣候適應」年度國際專題研討會，證監會主席雷添良出席活動時表示，應對氣候變化影響是首要工作，今年最新推出綠色及可持續金融議程，下一階段在港建立綠色金融中心，並從制定企業可持續發展報告標準、打擊「漂綠（Greenwashing）」，以及建立碳市場監管框架或促進第三方碳交易着手。

採ISSB標準需顧及內地狀况

雷添良指出，在制定企業可持續發展報告標準上，與港交所（0388）合作制定上市公司監管框架，以披露對決策有用的氣候相關信息；採用ISSB（國際可持續發展準則理事會）氣候報告標準作框架，可成為區內新興市場參考指標。但不少香港上市公司實際在內地，考慮採納這標準時要顧及在內地實際執行狀况，故與中證監緊密合作應對問題。

他認為在打擊「漂綠」方面，有助刺激投資者信心，並提升香港在資產管理領域的領先地位，從提高投資者意識和可持續投資，以及對ESG基金管理人提出、要求他們定期披露實現ESG目標的程度；未來將加強監管並監督這些標準的實施，並與業界保持密切聯繫，以監測這些新披露要求的進展情况。

此外，證監會和港交所合作Core Climate早前推出，港交所市場聯席主管蘇盈盈稱，至今已推出逾1個月，目前完成逾40宗碳交易，參與者逾20個。