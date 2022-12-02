美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105

至於整體PCE物價指數，10月按月升0.3%，符合預期。按年計算，升幅為6%，較9月回落0.3個百分點，是今年以來最低，為聯儲局放慢加息步伐提供空間。聯儲局主席鮑威爾周四凌晨表示，此前快速加息的措施，需時間才能對經濟產生影響，所以放慢加息將會是合理的，最快可能在12月會議放慢加息步伐。美匯指數午夜前跌1%，跌穿105。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚低見4.3厘。美國10年期國債孳息率曾跌穿3.6厘。

美PMI疲軟 道指早段沽壓大

PCE數據公布後，標普500指數及納指早段向上。不過午夜前公布的美國製造業數據疲軟，拖累美股3大指數轉跌。美國11月ISM製造業指數由10月的50.2降至49，是2020年5月以來首次跌穿50榮枯線。

此外，美國11月製造業PMI終值為47.7，是2020年6月以來首次收縮。道指午夜前跌400點，標普500指數及納指跌近0.5%。美國人力資源軟件開發商Salesforce（美：CRM）的聯合行政總裁泰勒（Bret Taylor），突然宣布將於明年1月底離任，其股價早段挫一成。

市場揣測油組與盟友（OPEC+）可能會進一步削減每天的產量配額，加上中國放寬新冠防疫措施可能令原油需求增加，國際油價午夜前升約2%。《華爾街日報》引述知情人士稱，歐盟委員會要求27個成員國，同意將俄羅斯石油價格上限設定為每桶60美元。這將使俄羅斯原油價格顯著低於布蘭特原油，布油午夜前價格約為每桶88美元。若歐盟成員國一致同意，七國集團（G7）將會核准生效，讓G7及澳洲在下周一（5日）歐盟對俄羅斯的原油禁運生效時實施。

傳歐限俄油價上限60美元

通脹逐漸降溫之際，美國10月個人收入按月增0.7%，較9月的0.4%升幅顯著加快，升幅也是去年10月以來最高，超出分析師預期。美國10月個人支出按月增0.8%，升幅高於收入，符合分析師預期，反映消費仍然強勁。

此外，美國就業市場仍具有韌性。在截至11月26日當周，首次申領失業救濟人數按周跌1.6萬人，總數回落至22.5萬人。不過就業諮詢公司Challenger, Gray & Christmas公布，美國僱主11月裁員7.68萬人，較10月的裁員人數增長超過1倍，數字是去年1月以來高位。單是科技行業，裁員人數已達5.28萬人，是2000年有科技行業數據以來最高。

（綜合報道）

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