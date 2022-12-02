FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬

【明報專訊】人稱「薯條哥」的已爆煲虛幣交易平台FTX前行政總裁Sam Bankman-Fried（簡稱SBF），周三接受《紐約時報》訪問時聲稱，全副身家只剩下一張與銀行帳戶綁定的信用卡，而該銀行帳戶只有10萬美元（約78萬港元），現時「幾乎一無所有」（close to nothing）。SBF今年3月的身家高達260億美元（約2028億港元）。至本月初FTX爆煲前，其身家降至160億美元（約1248億港元），但仍是彭博億萬富豪榜百大富豪之一。
彭博億萬富豪榜已將他對FTX及關聯機構Alameda Research的持股價值降至零，並刪除其持有的散戶交易平台Robinhood（美：HOOD）股票價值。據稱SBF的Robinhood股票是透過Alameda持有，並且可能被用作貸款抵押品。有消息指，他向紅杉資本在內的風投公司投資超過5億美元，並且是媒體初創公司Semafor的投資者。但若這些資產是通過Alameda持有，它們可能會因Alameda的虧損而失去價值。SBF聲稱，所有資產均投資於FTX及Alameda，沒有隱藏資金。
此外，全球首富馬斯克與蘋果公司（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）重新修好，雙方曾在蘋果總部會面。馬斯克透露，兩人進行了「良好的交談」，並化解了「Twitter可能被App Store下架的誤解」。馬斯克表示，庫克表明「蘋果從未考慮過」把Twitter下架。馬斯克又上載了一段在蘋果總部園區池塘拍攝的短片，並對庫克陪伴其參觀蘋果總部以示感謝。
馬斯克此前批評蘋果公司威脅將Twitter從App Store下架，質疑其限制言論自由，又批評App Store向軟件開發商徵收三成佣金過高。