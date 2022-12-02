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外地人買樓須先獲FIRB批准

【明報專訊】外地人在澳洲買樓之前，必須先在外國投資委員會（Foreign Investment Review Board, FIRB）的網站提出申請並繳付指定費用，才能取得FIRB的批准。在物業種類限制方面，非澳洲國民不能購買二手樓，如果購買閒置土地也必須在4年內蓋好房子。至於外國人額外稅項，在某些投資物業較熱門的地區，例如新南威爾士州（NSW），會針對外國人而徵收額外的稅項。

在澳洲買樓除了要支付物業本身的樓價之外，還需要負擔各項稅費、按揭費用、房屋檢查費、保險費用，以及業權轉讓費等，實際的花費是根據樓盤的位置、物業種類等因素而有所不同，建議諮詢專業的海外投資專家，為您評估澳洲買樓的實際花費。

買樓前須先了解澳洲銀行的按揭條件，雖然部分澳洲銀行會提供海外人士的借貸服務，但審核條件通常比較嚴格，因此在投資澳洲物業之前，建議先準備足夠的資金，或是委託專業的按揭貸款經紀，選擇合適的買樓按揭計劃。外國人大約可以借到樓價7成的金額，利率約為6.5厘至8厘。

買樓收租稅率最高達45%

外國人在澳洲買樓放租必須繳交特定所得稅，每年租金9萬澳元以下的稅率為32.5%，每年租金9萬澳元或以上則為37%至45%，放租時記得要考慮稅率，才能計算出實際的租金收入。澳洲買樓有數量的限制嗎？海外人士在澳洲購入一手樓時，並沒有數量上的限制，只要資金足夠並依照合法程序申請，外國人可以在澳洲自由投資樓盤。

[環球樓市]