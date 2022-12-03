moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

路透：四大行助內房還境外債 大批外債下月到期 旭輝碧桂園料受惠

【明報專訊】內房危機爆發後，中國一直採取「先安內後攘外」的方式解決問題，包括上月連環出招斥萬億救助內房境內債，但隨着愈來愈多內房股對離岸債務「躺平」，只還境內債的「差別待遇」觸發全球投資者對中資及內房企業的信心盡失。不過，在內房2023年1月境外美元債（見圖1）到期高峰來臨前夕，昨日傳出內地監管機構為解決外資的信心危機，已對四大國有銀行作出「窗口指導」，要求為內房提供離岸貸款，以償還其境外債務。

明報記者 方楚茵

路透社引述知情人士表示，內地監管機構要求在12月10日前，四大國有銀行為「優質內房」提供離岸貸款，由內房提供內地資產作抵押取得貸款，以償還其境外債務及美元債。該指令採用「窗口指導」形式，並無書面文件。

窗口指導形式 無書面文件

據稱，被稱為內房「五朵金花」的旭輝控股（0884）、碧桂園（2007）、美的置業（3990）、龍湖（0960）及新城發展（1030），從資產負債表情况看來亦符合條件，有望在名單上。四大國有銀行包括中國銀行（3988）、建設銀行（0939）、工商銀行（1398）及農業銀行（1288），每家銀行將需處理三至四個離岸貸款計劃。

據兩名消息人士指，四大行將分別選擇不同的企業，以免出現重複。在首批試行成功後，該計劃將納入更多的銀行。

旭輝債權人極速撤清盤呈請

報道稱四大行與涉及房企並無就消息回應。另有內媒引述一家前五大房企指消息屬實，目前已有大行與其溝通。不過據本報向部分房企了解，暫時部分已出險房企指並無獲接洽，相信今次監管機構對四大國有銀行的「窗口指導」只適用於「優質內房」，並不涉出險房企。

值得留意的是，上周旭輝控股集團公布遭債權人向香港高等法院入稟清盤後，極速獲得債權人撤回呈請。當時旭輝控股表示，已與債權人溝通，解釋公司已取得進展，及採取了多項措施就其境外債務融資問題尋求全面解決方案。

分析：內房債務危機或「斷尾」

券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武表示，若消息屬實，是首次國家要出手協助解決境外債務問題，料內房境外債券或出現較大反彈。

鄭懷武表示，在內房發生危機後，當局所發的「三支箭」或「16招」均只處理境內債務，從未涉及內房的境外債務問題。若內房真的獲四大行提供離岸貸款，內房的債務危機有望「斷尾」，亦為一直未能在境外融資的內房帶來多條出路。事關境外債務實際佔上市內房總債達三成，境外投資者一直未獲保障，對中資或內房的信心盡失。即使可發債的優質房企息口亦達廿厘水平。故若能經四大行做「內保外貸」，相信在「政策指導」下，內房能以低成本或非市場價借貸，息口應不需要「十幾廿厘」。