路透：四大行助內房還境外債 大批外債下月到期 旭輝碧桂園料受惠

明報記者 方楚茵

路透社引述知情人士表示，內地監管機構要求在12月10日前，四大國有銀行為「優質內房」提供離岸貸款，由內房提供內地資產作抵押取得貸款，以償還其境外債務及美元債。該指令採用「窗口指導」形式，並無書面文件。

窗口指導形式 無書面文件

據稱，被稱為內房「五朵金花」的旭輝控股（0884）、碧桂園（2007）、美的置業（3990）、龍湖（0960）及新城發展（1030），從資產負債表情况看來亦符合條件，有望在名單上。四大國有銀行包括中國銀行（3988）、建設銀行（0939）、工商銀行（1398）及農業銀行（1288），每家銀行將需處理三至四個離岸貸款計劃。

據兩名消息人士指，四大行將分別選擇不同的企業，以免出現重複。在首批試行成功後，該計劃將納入更多的銀行。

旭輝債權人極速撤清盤呈請

報道稱四大行與涉及房企並無就消息回應。另有內媒引述一家前五大房企指消息屬實，目前已有大行與其溝通。不過據本報向部分房企了解，暫時部分已出險房企指並無獲接洽，相信今次監管機構對四大國有銀行的「窗口指導」只適用於「優質內房」，並不涉出險房企。

值得留意的是，上周旭輝控股集團公布遭債權人向香港高等法院入稟清盤後，極速獲得債權人撤回呈請。當時旭輝控股表示，已與債權人溝通，解釋公司已取得進展，及採取了多項措施就其境外債務融資問題尋求全面解決方案。

分析：內房債務危機或「斷尾」

券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武表示，若消息屬實，是首次國家要出手協助解決境外債務問題，料內房境外債券或出現較大反彈。

鄭懷武表示，在內房發生危機後，當局所發的「三支箭」或「16招」均只處理境內債務，從未涉及內房的境外債務問題。若內房真的獲四大行提供離岸貸款，內房的債務危機有望「斷尾」，亦為一直未能在境外融資的內房帶來多條出路。事關境外債務實際佔上市內房總債達三成，境外投資者一直未獲保障，對中資或內房的信心盡失。即使可發債的優質房企息口亦達廿厘水平。故若能經四大行做「內保外貸」，相信在「政策指導」下，內房能以低成本或非市場價借貸，息口應不需要「十幾廿厘」。