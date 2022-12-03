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許家印傳自殺 恒大官網上載會議片段闢謠

【明報專訊】中國恒大（3333）主席許家印昨驚傳跳樓自殺消息，不過其後即獲多家官媒及內媒澄清，引述恒大內部人士對許家印自殺消息予以否認，在下午1時左右許家印仍在恒大相關高層群組，發布一條關於加強復工復產的語音消息；至晚上恒大官網刊出許家印出席會議的相片及影片鏈結間接闢謠。

昨日中午內媒鳳財訊刊載一張網上流傳的中國恒大會議通知截圖，截圖稱許家印將出席原定在昨日下午3時半的月度工作會議，會議地點廣州恒大中心，惟會議及後取消了。其後，內地微博開始流傳恒大許家印自殺消息；同時亦傳出恒大副總裁陳朝華在微信朋友圈指自己亦無特別渠道，但據其判斷「不可能！我自己選擇不相信。」

恒大汽車1/4員工停薪留職

最終，恒大官網昨晚發文，稱恒大集團昨晚七時召開保交樓工作專題會議，並附有兩張由許家印主持會議的相片及影片鏈結，文中引述許家印講話：「今年1至11月，恒大集團實現交樓25.6萬套，2022年全年要力爭完成30萬套的交樓，12月份必須保質保量完成交樓4.4萬套。」

另一方面，恒大旗下的恒大地產昨晚在深交所公告，指規模25億元人民幣、票面利率5.6厘的境內債券「20恒大03」債券展期，已獲過半數債權人同意。據指，恒大地產已完成8隻境內債券的展期，均延期至明年。

此外，有關恒大汽車（0708）的負面消息亦不斷蔓延，昨再傳恒大汽車總部要解散，為降低成本，總部人員架構調整，大部分人都面臨裁員，小部分人下發到工廠；其後再傳首款電動車「恒馳5」因訂單不足需暫停量產，甚至將廣州工廠出售給廣州某國資車企。

不過，恒大汽車其後回應指，25%員工停薪留職1至3個月。對於恒大汽車總部解散等消息，則獲官媒《中証報》引述接近恒大汽車的知情人士表示，消息不屬實。