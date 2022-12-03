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拆息撲5厘 信銀加入上調H按封頂息

【明報專訊】與樓按相關的一個月拆息昨日升至4.91厘，連升15日，銀行資本成本續增。繼大行渣打（2888）、匯豐上調H按鎖息後，有中小型銀行跟加。信銀國際將新做按揭鎖息上限由P減2.5厘加至P減2.25厘，以該行最優惠利率（P）5.625厘計算，實際按息由3.125厘增加0.25厘，至3.375厘，為最近第3間上調息率的銀行。

信銀H按息看齊P按

昨日一個月拆息升7.72點子（1厘等於100點子）報4.91601厘，再創14年新高；隔夜拆息跌10.94點子報3.91464厘；3個月拆息升3.01點子報5.34875厘；6個月拆息跌0.07點子至5.48827厘；12個月期拆息跌0.45點子至5.68756厘。

記者致電信銀國際查詢，職員表示現時H按計劃息率為H加1.3厘，鎖息上限為P減2.25厘，實際按息3.375厘。由於現時拆息已升至近5厘，超過鎖息上限，H按息率與該行P按計劃看齊，P按息率為P減2.25厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，拆息短期內將升穿5厘，挑戰15年新高，銀行預計息率走勢、因應資金成本壓力下，再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備，預料有其他銀行或將陸續跟隨調升Ｈ按鎖息上限。

經絡：不排除港銀本月追加P半厘

他續稱，在聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息已一段時間維持高水平，以及銀行結餘下降至千億元以下，在資金成本壓力下，預測本港銀行將於本月聯儲局議息會議後再次加P，加息幅度最少約0.25厘，甚至有可能追落後，追加至0.5厘。