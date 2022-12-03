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匯控擬裁高級經理15% 涉最少200職位

標籤：經濟

【明報專訊】路透社引述兩名消息人士報道，匯控（0005）計劃在其環球2000名高級營運經理中，裁員多達15%，按此計算或涉約300人，以精簡架構及削減成本。報道指，是次裁員涉及多個業務部門及地區，最少裁減200個職位，當中大部分為營運總監（COO）職級。據報，最新的裁員行動已展開，匯控拒絕評論。匯控股價昨日收報46.9元，跌0.85%。

營運總監職級重災

匯控行政總裁祈耀年日前表示，擬於2023年削減17億美元成本，減少集團面對全球通脹壓力，致力實現成本上升不超過2%的目標。據報，即將上任的財務總監艾橋智（Georges Elhedery）亦會參與有關行動；該行動代號為「榕樹項目」（Project Banyan），是繼上次集團於2020年提出的大裁員後的新一輪行動，當年大裁員目標是在全球裁減3.5萬職位。

匯控過去多年一直在許多地區縮減業務規模，甚至退出部分國家業務。

時隔兩年再啟動裁員計劃

匯控早於本周三（11月30日）公布，自4月起已在英國關閉114間分行，約100名員工被裁；關閉分行是由於在疫情下分行人流大幅減少，更多人轉為使用網上銀行服務；削減成本後，會投放數千萬英鎊於其剩餘的327間英國分行進行「更新和改進」，並嘗試重新部署受影響員工。

此外，集團在本周二公布，向加拿大皇家銀行出售其加拿大業務、連同優先股及未償還的後償債務，作價合共156億加元（約903.32億港元），交易預計於2023年底完成，估計將帶來除稅前利潤57億美元（約445.21億港元），並稱將積極考慮在2024年初以後派發一次式股息或股份回購。