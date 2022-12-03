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許正宇：下周一公布保險業發展藍圖

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇於網誌撰文，指保險業監管局將於下星期一（12月5日）舉行「亞洲保險論壇2022」。屆時將公布有關香港保險業未來發展的策略藍圖，闡述政府進一步發展香港成為國際保險業務及風險管理中心的願景、目標及政策措施。

許正宇表示，政府去年落實一系列提升保險業競爭力的措施，包括為保險相連證券，包括巨災債券建立專屬規管制度和推出先導資助計劃、寬減海事和專項保險業務的利得稅率、擴闊專屬自保保險公司的可承保風險範圍、優化對保險集團的監管等。

設風險為本資本制度

為使香港的規管架構與國際看齊同時確保金融穩定，政府計劃設立風險為本資本制度，使資本要求與保險公司所承擔的風險更為相稱。

他指出，香港的保險業為各類型的風險提供有效的管理方案，是香港作為國際風險管理中心的重要一環。保監局已建構促進風險項目配對的交流合作平台，協助參與大型基礎設施、投資項目的內地企業做全方位風險管理，加強香港作為區內風險管理中心的作用。

推進多項大灣區保險合作

保監局亦積極推動保險業參與國家「內循環」。許正宇稱，政府推進多項大灣區保險合作措施，爭取在短期內於南沙及前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠和續保等支援，將與業界及內地政府保持緊密聯繫，探討進一步深化和擴大保險市場互聯互通。