恒指連升斷纜 藍籌新貴換馬前走弱 分析：屬正常整固 料明年兩會後見21000點

【明報專訊】內地多地政府維持放寬新冠疫情防控趨勢，帶動恒指最近3個交易日最多升1940點，港股昨在連升3日後略有回吐，恒指早上略為高開20點後，早市反覆向下曾見18,530點，及後跌幅收窄，收報18,675點，跌0.33%或61點，全日企穩在100天線（18,382點）以上。分析指出，周三恒指自7月以來首次收復100天平均線，出現整固實屬正常，而且回吐幅度不大，若內地在明年兩會後進一步加大開放，屆時看好恒指可重返21,000點的水平。