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料供過於求運費跌 高盛首籲「沽售」中遠海控

標籤：經濟

【明報專訊】高盛發表研究報告，首次給予中遠海控（1919）「沽售」投資評級，看淡集裝箱航運行業，預計供過於求及運費下跌，其利潤將會受壓。該行更看好港口股的防守能力，重申招商局港口（0144）及中遠海運港口（1199）的「買入」評級，目標價看13.5及6.9元；中遠海控目標價6.8元。

航運股昨日普遍受壓，中遠海控收市報8.11元，跌0.49%；招商局港口跌2.14%至11元；中遠海運港口亦跌0.34%至5.89元。

高盛指出，雖然整體航運行業處於下行周期，但港口關稅仍持續上漲，因為取決於使用率、成本加成和監管因素。該行指出，由於歐美需求疲軟、港口擁塞情况放緩及新船交付，集裝箱航運將進入供過於求的下行周期，預計中遠海控在調整燃料開支後，運費將於今年底達至頂點，未來3年分別下降46%、26%及21%，單位成本將以每年2%的速度增長，在擴大船隊的折舊及攤銷下，除稅前利潤率將由今年43%，未來3年跌至15%、4%及虧損11%。

資料顯示，由亞美、亞歐及歐美8條主要航線組成的世界貨櫃運價指數已連跌數個月，周四最新公布每40英尺貨櫃報2284美元，為過去一年新低。

指市場忽視港口股防守性

港口股方面，高盛認為中國港口收費每年或上漲2%，由於集裝箱吞吐量將以年均複合增長率3%推動使用率上升，加上整合後競爭減少，以及中國港口與海外港口之間的定價差距，亦可將通脹轉嫁給航運客戶，至2023及2024年的定價能力更高。該行續稱，招商局港口及中遠海運港口在市場對航運負面情緒的影響下，股價由高位跌20%至30%的情况不合理，現價股息率分別達9厘及6厘至歷史高位，市場忽視了港口股的防守性及穩定派息。