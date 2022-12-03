華懋入股松齡後 銅鑼灣推旗艦護老院舍

蔡宏興：華懋投資隨社會需要部署

問到CCG的發展及投資、以及從已故「舖王」鄧成波家族手上「低撈」松齡一事，蔡宏興表示，華懋一直謀求多元化發展，在不同行業的投資是隨着社會需要、市場轉變均有不同部署，今次有機會投資松齡「是投入我們的資源，我們不是找一個好平的生意去投資，而是看好生意的前景，絕對對松齡的發展好有信心」。

他又稱，收購松齡是欣賞公司有專業管理層及業務穩健，華懋管理許多不同屋苑，亦有「居家安老」的想法，如在安達臣項目安峰已特意加入長幼共融概念，建設全齡社區等，相信松齡可以參與其中，為物業用家提升更高價值。至於新成立CCG品牌，松齡將是主要品牌之一，老齡服務與傳統地產有好多協同效應，包括居家安老、護理、院舍及晚期治療等。

松齡昨公布計劃推出高端品牌「尚耆．賢居」旗艦院舍、位於銅鑼灣禮頓道1號「松心薈」，是繼新界元朗形點松齡雅苑及九龍石硤尾南昌街松齡樂軒後第三個據點。據資料顯示，松心薈面積3.5萬方呎，樓高3層，最多可容納188名長者入住，料2023年初可投入服務。

目前該院舍分5類床位，當中3樓提供30個高端套房類別，每人每月由5萬元至8萬元不等；一及二樓的「經濟級」牀位入場費由1.7萬元至2.48萬元不等。

30高端套房 每人每月最貴8萬

問到松齡其他擴張計劃時，陳業強表示，預期行業未來5年不斷整合，但公司會好審慎評估個別項目，如營運商的質素、所擁物業是否合適現有規例等，強調「無話一定要急速發展，最想做好服務」。融資方面，他指過往數年新項目較多，對資金需求較大，特別是項目起始階段「會辛苦些，但一般3年後現金流會回穩」，待項目成熟後現金流會出現進步。