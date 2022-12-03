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黑石房產基金 限制客戶贖回

【明報專訊】面對客戶的贖回申請激增，私募基金黑石（美：BX）限制旗下規模達1250億美元（約9750億港元）的BREIT地產基金提現。《金融時報》報道，根據黑石周四向客戶發出的告示，11月僅批准了13億美元（約101億港元）的贖回申請，相當於全部贖回申請的43%。受贖回潮影響，黑石股價周四挫7%，昨早段微跌0.6％。

七成贖回要求來自亞洲

隨着贖回需求急增，黑石宣布以12.7億美元的價格，出售其持有的拉斯維加斯美高梅大酒店（MGM Grand Las Vegas），以及曼德勒海灣賭場度假村（Mandalay Bay Resort）近五成權益。包括債務在內，這宗交易對兩家酒店的估值超過50億美元。

《金融時報》引述知情人士稱，七成贖回要求來自亞洲。考慮到非美國投資者僅佔BREIT份額的20%左右，反映亞洲客戶的贖回比例極高，他們有可能因為亞洲市場下滑而急需套現。受加息等因素影響，全球房地產市場信心轉弱。不過由於物業租金上漲及股息支付，BREIT今年截至9月底的回報率在9%以上。這與公開交易的房地產投資信託基金成鮮明對比，後者的價值隨股市下跌而急劇下降。

在計算債務後，BREIT擁有690億美元的凈資產，涵蓋物流設施、住宅大廈及賭場等。按照黑石的規定，投資者每月最多可贖回2%的資產、每季最多可贖回5%的份額，以防其持有的非流動性房地產被拋售。10月，BREIT共收到18億美元的贖回請求，約佔其資產凈值的2.7%，而11月和12月也收到超過季度限額的贖回請求。

（綜合報道）

[國際金融]