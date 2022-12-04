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中概股炒上 港股ADR重上19000關 美股三大指數連升兩周 納指一周升2%

【明報專訊】內地多個城市繼續放寬疫情防控措施，有別於美股缺乏方向，恒指上周五略為回吐後，恒指夜期、ADR（美國上市預託證券），以及新加坡交易的HSI 50期貨（俗稱「黑期」）一致向好，齊齊企穩在19,000點關口之上。分析認為，恒指於19,300點水平有較大阻力，不過現時氣氛良好，加上AH股價格依然便宜，在內地放寬政策下，如配合成交至年底升至20,000點水平亦不意外。

明報記者 蕭嘉聰

恒指夜期上周五收報19,180點，升410點，較恒指收市高水505點，成交25,131張；黑期至昨晚8時報19,085點，升387點或2.1%。港股ADR比例指數上周五收市報19,080點，升2.1%，港交所（0388）ADR收市折合報324港元，較港收市價升2.8%；美團（3690）及騰訊（0700）ADR收市分別升4.9%及3.4%。

反映中國概念股表現的金龍中國指數上周五收市升5.4%至6822點，一周累計大升22.4%，是今年3月以來表現最佳。小型科網股急起追落後，寶尊電商（美：BZUN）收市大升17.1%至5.08美元；電動車股亦有支持（見表）。

美團騰訊ADR漲逾3%

美國上周五公布11月非農就業職位增長26.3萬個，遠高於預期的20萬個，普遍分析認為，這有機會延長加息周期。消息令美債息彈起，美股早段受壓，道指曾跌逾350點，其後債息回軟，道指反覆靠穩，收市微升34點或0.1%，報34,429點；標指及納指偏軟，標指收市報4071點，跌0.12%；納指收市跌0.18%，報11,461點。

科網股受壓，Salesforce（美：CRM）再有管理層即將離職，收市跌1.7%至144.56美元；英特爾（美：INTC）及蘋果公司（美：AAPL）分別瀉1.4%及跌0.3%。一周累計，納指升2.1%表現最佳；標指及道指亦分別升1.1%及0.2%，三大指數均連升兩周。納指更連續3天企穩在10天線之上，短線技術走勢轉好。

華爾街投行大削年終獎金

外電報道，由於美股今年表現疲弱，華爾街投行將大幅削減年終獎金，其中高盛高層已收到警告花紅將有雙位數跌幅，摩根大通、美銀和花旗亦在考慮當中，最高或削減三成獎金，亦有公司計劃不向績效低的員工發放獎金。

永裕證券董事總經理謝明光表示，技術而言恒指將要上試19000點數次，如未能突破阻力位會出現較大回調，不過上周五回吐屬健康水平。市場過去持貨量較少，在內地推出政策救樓市後，氣氛有所好轉，相信周一恒指有力再衝高，在虛幣價格大跌、股市價格便宜的大環境下，配合成交下今年底有望升至二萬點。

第一上海首席策略師葉尚志亦稱，港股向好試高走勢未受破壞，19,400點仍是後市參考目標。現時流動性仍保持足夠充裕，加上市場對美聯儲放慢加息幅度，以及對內地開放的預期憧憬仍在，估計相關消息出來時可望繼續推動大市。