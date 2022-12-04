歐依靠美天然氣 難發動貿易戰

在美國與歐盟聯手對烏克蘭進行軍事支援的背景下，美歐之間的關係變得更為密切，跨大西洋的貿易和投資也急劇增長。美國正成為歐洲主要的能源及軍事裝備供應國，取代俄羅斯在天然氣供應方面的地位，並推動歐洲加強防務，例如德國已計劃從美國購入35架F-35戰機。

美處理歐貨櫃吞吐量大增

同時，美國對歐洲商品的進口額，也高於對中國商品的進口額。隨着跨大西洋貿易蓬勃發展，紐約等處理歐洲航運的東岸港口貨櫃吞吐量近幾個月大幅增加，超越洛杉磯等處理亞洲航運的西岸港口吞吐量。紐約新澤西港表示，該港口在9月連續第二個月成為美國最繁忙的貨櫃港口，處理的貨物較2019年9月多出35%。

根據美國商務部7月公布的數據，美國去年來自歐洲的外商直接投資增長13.5%，達到約3.2萬億美元，而歐洲去年來自美國的外商直接投資亦增長約10%，達到約4萬億美元，使美國與中國之間的投資流相形見絀。

歐洲對美國的投資反彈，某程度由於歐洲企業對本土前景的擔憂。德國化工集團Lanxess早前表示，將會把未來投資重點放在美國，不再計劃擴建德國廠房，並警告由於能源價格高企，德國的競爭力日漸下降。比利時化工集團Solvay最近公布一項價值8.5億美元的投資，將用於在美國南部興建電池製造設施。該公司行政總裁Ilham Kadri稱，在當前的地緣政治背景下，美國被看高一線。

[企業地球村]