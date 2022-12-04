歐依靠美天然氣 難發動貿易戰

【明報專訊】巴黎政治大學政治學者巴查蘭（Nicole Bacharan）表示，在烏克蘭戰爭問題上，歐盟和美國基本上站在同一陳線，因此歐、美雙方只能和解，別無選擇。德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級研究員柯克加德（Jacob Kirkegaard）指出，歐盟最不應該做的事，是向美國發動貿易戰，因為「我們正處於弱勢，這就是現實」。考慮到歐盟目前嚴重依賴美國提供的液化天然氣取代俄羅斯的能源供應，歐洲向美國採取任何反制措施，都可能遭受反噬。
在美國與歐盟聯手對烏克蘭進行軍事支援的背景下，美歐之間的關係變得更為密切，跨大西洋的貿易和投資也急劇增長。美國正成為歐洲主要的能源及軍事裝備供應國，取代俄羅斯在天然氣供應方面的地位，並推動歐洲加強防務，例如德國已計劃從美國購入35架F-35戰機。
同時，美國對歐洲商品的進口額，也高於對中國商品的進口額。隨着跨大西洋貿易蓬勃發展，紐約等處理歐洲航運的東岸港口貨櫃吞吐量近幾個月大幅增加，超越洛杉磯等處理亞洲航運的西岸港口吞吐量。紐約新澤西港表示，該港口在9月連續第二個月成為美國最繁忙的貨櫃港口，處理的貨物較2019年9月多出35%。
根據美國商務部7月公布的數據，美國去年來自歐洲的外商直接投資增長13.5%，達到約3.2萬億美元，而歐洲去年來自美國的外商直接投資亦增長約10%，達到約4萬億美元，使美國與中國之間的投資流相形見絀。
歐洲對美國的投資反彈，某程度由於歐洲企業對本土前景的擔憂。德國化工集團Lanxess早前表示，將會把未來投資重點放在美國，不再計劃擴建德國廠房，並警告由於能源價格高企，德國的競爭力日漸下降。比利時化工集團Solvay最近公布一項價值8.5億美元的投資，將用於在美國南部興建電池製造設施。該公司行政總裁Ilham Kadri稱，在當前的地緣政治背景下，美國被看高一線。