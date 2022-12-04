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薛偉傑：網上處理貿易融資 20分鐘完成審批

【明報專訊】全球航運商業網路（GSBN）宣佈，已在9月底達成了一項業內革新里程碑，成功在GSBN的數據共享管理應用程式上統一收集授權和共享航運數據，令一宗貿易融資在20分鐘內，就在網上完成審批。

這宗貿易融資的處理過程，涉及勁寶食品（香港）有限公司、中國銀行（香港）以及航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）三方。原來傳統上，企業向銀行提交航運文件，包括外國客戶的訂單貨值等數據之後，銀行還要用上幾日至幾星期，才能向航運公司查證到文件是否真實，貨值有沒有作大等，來決定是否批出貿易融資。

區塊鏈平台提供可信航運文件

但現在，銀行可以透過GSBN在區塊鏈上建立的平台，獲授權在網上迅速取得可信的航運文件，包括訂單貨值等數據，所以能夠大幅加快審批程序，令企業在短至20分鐘內就獲批貿易融資。另一方面，銀行亦可以大大減低批出有關貸款的風險。

據悉，GSBN是一個獨立的區塊鏈聯盟，由中遠海運港口、赫伯羅特、和記港口集團、東方海外等8間大型航運公司和港口營運商在2021年9月成立。同月，GSBN與中國銀行、星展銀行及香港上海匯豐銀行，在東方海外貨櫃航運公司的見證下，簽訂了合作備忘錄（見圖），3間銀行組成了GSBN的貿易金融顧問小組。

明報記者 薛偉傑

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