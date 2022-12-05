moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗

標籤：經濟

【明報專訊】發展虛擬資產已成大勢所趨，惟傳統銀行進軍幣圈的情况仍算罕見。新加坡最大商業銀行星展集團，去年於當地推出「星展數字交易所（DDEx）」，為該行高淨值客戶提供投資、保管和管理虛擬資產的服務，可算是銀行業界的領先者。DDEx總裁林銘發於新加坡接受本報專訪時稱，全球的虛幣交易及相關的做市活動尚處於發展初期，歡迎任何受規範的發展機會，讓合格的企業及散戶投資者都能從中受益。

明報記者 蔡穎霖

【新加坡系列報道之一】

林銘發表示，因應目前持續波動的市况，投資者紛紛尋求安全港來交易及存儲其虛擬資產，相信DDEx作為有銀行背景的交易平台，加上更廣泛的虛擬資產生態系統，將會受惠。他指出，有見市場轉趨向監管良好的數字交易平台，儘管行業目前仍處於早期階段，但繼續相信這項服務的長期潛力。

不少市場變「孤立」 要求外企投資更多基建

港府近月釋出對虛擬資產的開放態度，並考慮批准散戶買賣。林銘發相信，此舉將帶來機遇。問及會否進軍香港市場，他笑稱：「如果香港歡迎我，我很樂意。」惟從橫向發展（landscape wise）的角度而言，林銘發表示，倘若DDEx研究擴展到其他市場，須視乎當地客戶的實際需要，以及了解相關部門的監管框架，形容產品進入一個新市場既不廉宜又不容易，認為擴張計劃須具有商業意義。

林銘發指出，在目前發展虛擬資產的路上，不少市場似乎變得孤立（silo），例如要求外資企業進駐時，須建構更多境內基建，期望盡可能保護境內投資者；因此DDEx正嘗試了解不同地區的監管要求。不過，他認為，DDEx擁有「實戰經驗」，已經知道如何利用在新加坡的發展經歷，將其擴展到不同市場。

近年新加坡開始收緊對虛擬資產的規管，不少交易平台轉至迪拜。林銘發認為，監管嚴謹與否屬於主觀概念，但相信市場的交易平台將會選擇一個能夠得到認可和信譽，以能夠成功開展業務的地方。對DDEx而言，產品適用性、客戶適用性、打擊洗錢、認識你的客戶等因素，則是監管機構最關心的問題。

平台連環爆煲 料政府推更多法規

林銘發續稱，DDEx作為有銀行背景的交易平台，一直把自己置於更高的道德義務，以應對市場競爭及監管框架。隨着近月LUNA及FTX等連環爆煲事件，將幣市進一步推至「冰河時期」，他相信政府必然會有更多的法規出台，但認為DDEx已經處於一個非常好的位置。

雖說幣圈近月陷入寒冬，林銘發引述該行數據表示，經過LUNA崩盤事件後，市場信心實際上有所回升。資料顯示，截至今年6月底止，DDEx的交易總數量為今年4月的逾兩倍，當中90%以上屬於「買入」；客戶數量亦增長10%，惟未有公布實際數字。