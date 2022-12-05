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Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展

標籤：經濟

【明報專訊】港府近月表態力撐虛擬資產，旋即面臨幣圈連環爆煲事件，被市場質疑政府發展「後知後覺」。Web 3.0技術開發及孵化平台Hailstone Labs聯合創辦人及行政總裁王偉峰認為，港府的政策宣言內容眾多，惟能夠實際落地的部分較少，亦沒有明確指出如何推進；加上「主要競爭對手」新加坡起步較快、行得較前，不論是資金或是人才亦早已流向當地，令香港更難推進虛擬資產發展。

不少幣圈龍頭交易平台如FTX、AAX均在港發迹，前稱「火幣」的火必買殼在港上市。王偉峰表示：「以前的香港早已成為最核心的虛幣中心之一，無奈政策促使企業離港而去，現時需要重新吸納具有難度。」相較新加坡、迪拜等地，王偉峰認為香港在政策、資源等方面上給予行業的支援不足，拖累外資來港發展的吸引力。

指星起步較快 資金人才早流向當地

對於香港推進Web 3.0、虛擬資產發展，王偉峰建議政府加大對港人的教育，同時着力培育行業人才，包括提供渠道讓年輕人、傳統金融從業員去學習，以營造出一個合適的營商環境，從而吸引外資流入。他舉例指出，新加坡虛幣滲透率即使高企，當地政府仍持續推廣區塊鏈及虛幣的普及教育。

籲政府增教育港人 培育行業人才

王偉峰認為，港府應該放遠視野、研究區塊鏈技術能夠走得多遠，而非只聚焦眼前的中心化交易平台。隨香港開放虛擬資產發展，他預期政府將向企業提供支援，但認為「不是銀彈政策、滿地開花就可以」。他續稱，政府應要清楚了解其所支持的企業、「有眼光地」挑選合適的項目給予適合的協助，這樣才是主權政府層面上的致勝之道。