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Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增

標籤：經濟

【明報專訊】德國高檔家電品牌Miele攻港25年，品牌從洗衣機起家，至今專注於生產廚房、洗護及吸塵機等家用電器，同時將新科技引入產品，為生活增添一份方便。Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤受訪時指出，疫情期間消費者對清潔及煮食相關的電器需求大增，惟受全球船運及半導體短缺所影響，洗碗機訂貨曾最長需時9個月，洗衣機亦要等候3個月，至今才回復正常。未來將繼續在港推廣品牌的DNA，堅守20年的耐用承諾。

洗碗機訂貨曾最長需時9個月

林祖勤解釋，疫情期間更多時間留在家中，消費者初期更關注洗衣機、洗碗碟機等家電的清潔能力，其後更多時間在家煮食，對廚房家電的需求更高，未必留到搬家時才添置新家電，令蒸爐等廚房家電亦大受歡迎。同時，Miele過去致力與用戶互動，包括舉行多個烹飪班，教授用戶使用旗下產品，惟疫情期間實體活動有所限制。

林祖勤表示，品牌重視售後服務，通過「軟銷」與客戶維持良好關係，實體活動受限之下，品牌即改以直播形式示範烹飪，9個月內已有100萬次觀看。

實體店仍重要 擬明年九龍區開新零售點

他續稱，疫情期間Miele積極發展網購業務，家電以外亦可訂購各項配件及消耗品，培養消費者網上購物的習慣。網購業務在疫情初期增長十分強勁，不過香港居住環境比較特別，對比起英國家電行業有一半收入來自網購，香港外出購物已是一項活動，消費者亦樂在其中，因此疫情穩定時線下業務表現亦有所改善，實體店仍佔重要地位，品牌已計劃明年在九龍區開設新零售點。

林祖勤指出，家電行業在過去兩年多的需求大於供應，惟今年第二至三季環球經濟面對明顯挑戰，相信將是明年各行各業共同面對的問題。雖然行業需求相對穩定，但消費者或改買較廉宜的產品，而品牌定價較高檔，短期將有一些陣痛，但會多做消費者教育，推廣可持續發展的重要性，購買家電後可通過「慳水、慳電」降低成本，同時吸引重視綠色生活的買家。他強調，經濟周期有高有低，雖然面對挑戰但相信品質可超越時間。

料B2B業務2024至25年較艱難

Miele除了零售以外，B2B業務同是重要一環，包括與發展商合作，各大樓盤亦見其產品。林祖勤表示，樓市周期相對滯後，相關影響或在2024年至2025年陸續浮現，屆時B2B業務會較為艱難。