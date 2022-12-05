北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%

明報記者 葉創成

曾於2008年出任世界銀行首席經濟師、現時在北京大學任教的林毅夫，上周五在北京以視像會議出席香港生產力促進局年度旗艦活動《智瞻2023──經濟開新篇•科技創優勢》論壇時，被主持問及本港在國家雙循環的大政方針中，到底是在外循環抑或是內循環角色更重要，他回應說：「首先，我們要了解雙循環的概念是什麼，雙循環的概念是以國內大循環為基礎、作為重要的基石，與外循環互相補足。為何要內循環為主呢？我相信原因是中國經濟是一個龐大的經濟體，世界上任何一個龐大的經濟體，它的內循環都是主要部分，例如在2019年出口佔中國GDP約17%，即是說，中國大部分的GDP來自內循環，內循環令我們有信心，如果我們國內做得好，中國經濟就能夠維持穩定。當然，我們（中國）同時需要一定程度上參與國際經濟，由於中國具備龐大的內部經濟，可以吸引來自世界各地的貿易，中國這麼大的經濟體可以提供很多機會給其他國家，我相信這便是雙循環的概念。」

林毅夫提到，他亦同意李小加的觀點（見配稿），本港過去多年來一直是在全球經濟中扮演重要角色的經濟體，同時香港亦是中國經濟體之中很國際化的經濟，所以在雙循環體系中，本港肯定可以受惠：「香港可以成為中西方的橋樑，外國可以經香港進入中國這個龐大市場，而香港當然亦可以幫助中國經濟體打入外國的市場，所以香港是扮演一個很重要的角色。」

港GDP料明年回復增長

雖然受內地今年GDP增長放緩至約3%等多個不利因素影響，本港首三季GDP按年均錄得負增長，但林毅夫相信，逆境僅屬短期，明年內地GDP增長料加快，對本港GDP亦屬正面：「香港目前當然有一些不明朗因素，有些人對香港的前景亦持很悲觀的看法，但我認為大家應該要有信心，當內地GDP繼續理想增長的時候，香港GDP亦會回復增長，而我相信此情况明年便會出現，明年內地GDP料按年增長6%，原因是內地經濟仍有很龐大的增長潛力，參考1950至1960年代的日本及德國、1980年代的韓國期內GDP年均增長率達8%，因此我相信內地仍有很多空間可以追趕。增長動力方面，內地在新經濟領域擁有很多人才，亦有龐大的市場，亦有很好的製造業，而且政府亦有很多政策資源，若你看這些環節的話，就會知道內地經濟在世界上很有競爭力。」

今年以來，彭博所統計的經濟師多次調低內地明年GDP按年增長率預測，最新為4.9%（見圖1），林毅夫上述對內地明年GDP按年增長6%的預測，明顯比他們樂觀。林毅夫強調，相信內地政府明年很有意願提高GDP按年增長率，而且亦有很多資源就此進行投資，因此他相信內地明年GDP增長可達6%，亦肯定本港GDP增長會從中受惠，「經濟增長其實是處理所有挑戰，包括內部及國際挑戰的好方法」。

中國式現代化：共富和諧和平

另外，林毅夫指出，雖然全球有不少國家跟隨西方模式的現代化，但中國有自己現代化的過程，「中國也很希望達到更高水平的現代化，而中國需要就此選擇與西方不同的道路」。他解釋，過去數百年來西方國家藉着提升生產力來實現現代化，將生產活動由農業轉到製造業再擴展至服務業，而且在初期階段亦包括殖民化，在世界各地所屬的殖民地掠奪原材料等資源來推動本土經濟現代化。

林毅夫表示，中國人口佔全世界人口約18%，人口眾多是實現現代化的過程中的一大優勢，而且中國亦可望同時實現共同富裕、和諧社會及和平發展等其他目標：「有些工業化國家近年GDP的確增加了不少，但是它們的居民收入差距期內卻愈來愈大，貧富懸殊一直加劇，我們（中國）則希望在現代化過程中實現共同富裕，中國的現代化是希望提升居民收入水平，同時亦希望能夠維持我們的文化遺產；另外，我們亦很希望能夠維持正常生活、希望在人與大自然之間取得和諧，要與大自然共存；而且我們現代化的進程是很和平的進程，這與西方不同，西方的現代化有殖民化的過程，我們的現代化是中國方式的現代化。」

借鏡星洲 港府應支持發展製造業

除了中國經濟前景外，林毅夫亦被主持人問及，本港過去數十年一直是世界上最自由經濟體之一，市場效率很高，而且亦有能幹的政府，支持經濟增長，而此發展策略日後料有改變，請教他對此有何看法，他表明：「我支持新一屆特區政府的政策，這與香港過去的發展策略是不同。」

林毅夫表示，全球任何一個經濟體要發展得好，均需要一個有效率的市場，香港現已具備有效率的市場，而目前需要的是一個能幹的政府以支持經濟結構改革、推動經濟發展，才可以提升經濟增長動力：「香港是一個很自由、積極不干預的經濟體，經濟表現亦一直挺好，但與新加坡比較的話，在1980年代的時候，香港人均GDP顯著高於新加坡，而目前香港人均GDP只是新加坡七成，近年香港GDP增長率更明顯跑輸新加坡（見圖2），這便是差別，背後與政府的角色有關」。

「在1950至1970年代的時候，新加坡的產業結構與香港的產業結構差不多，當時香港不止是金融中心，亦有強大製造業的發展，但大家也知道在過去40年香港的製造業一直式微，廠房大部分已搬至內地，香港轉為主要發展服務業，包括金融服務、貿易及旅遊業等。雖然新加坡在1950至1970年代的經濟結構與香港差不多，但是在1980年代開始的發展過程中，新加坡政府很積極支援、提升不同產業，因此，現時新加坡的經濟結構中，除了包括很強的金融業及服務業外，製造業表現不錯，當中包括生物科技、製藥、電子及電腦等，所以新加坡目前能夠在製造業方面超越香港」。

參考過去逾40年新加坡成功發展高端製造業的經驗，林毅夫認為，本港未來要維持金融業及服務業等舊有經濟增長方式的優勢及強項外，政府亦要支持發展高端製造業，提升經濟增長的動力及活力，對此他樂觀其成：「我很希望將來香港能夠重新超越新加坡」。

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