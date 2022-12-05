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李小加：港股經得起風浪

【明報專訊】恒指上周五收報18675點，較10月31日低位14597點已升4078點或27.9%，Micro Connect創辦人及主席、港交所前行政總裁李小加上周五出席香港生產力促進局主辦的《智瞻2023──經濟開新篇•科技創優勢》論壇時被主持問及對此有何看法。

同時受中國及國際消息影響

李小加表示：「過去很多年來、約20年前我們（港股）大致上是國際市場的一部分、內望中國，目前我們望向中國的同時，中國亦由我們望出去世界，所以我們現時是一個中國的市場，同時亦是一個國際的市場，我們是中國的國際市場，同時亦是國際的中國市場，換言之，如果中國出現什麼事情，會影響我們，如果有什麼事情在外地發生的話，亦都會影響我們，而這未必每次都是好消息，一些壞的消息往往比一些好的消息帶來更大的影響，如果中國及國際兩邊都出現壞消息，對我們便十分不利，因為我們被夾在中間。但我們亦很靈活、很有韌力，經得起考驗，因為我們以前也見過不少風浪，經歷過很多不同的大小風暴」。

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