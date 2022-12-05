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貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股

【明報專訊】貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）（圖）預測，美國聯儲局明年仍會繼續加息壓抑通脹，不利當地經濟增長，故該行現予美股低配評級，作為比較，予中國股市中性評級，認為要觀望內地放寬防疫的事態發展。他又估計，明年全球投資市場會像今年般大幅波動，建議密切留意市况適時調整投資組合。

貝萊德龐文博指出，全球現已出現有意義及根本性的轉變，原因是大多數國家通脹升溫，而且高通脹還會持續一段長時間，有關央行需要收緊貨幣政策應對，這會為金融市場帶來結構性的波動，該行的投資組合也需要轉變以適應此新環境。

龐文博解釋，在2008年金融海嘯後，環球央行曾大幅印鈔救市，在資金氾濫的情况下，跟着10多年幾乎所有資產均出現牛市，但隨着央行今年以來大幅收水，上述情况已成為歷史，未來需要做的是：（1）更慎重決定是否投資某一資產、即某些資產根本已不宜沾手；（2）一定要更靈活地調動投資組合，原因是像今年一樣的波動市况在未來仍會持續，也就是說，應該更頻繁地適時買賣，以適應不同資產價格將會更加波動的新環境。

歐美經濟放緩 股市難有表現

貝萊德智庫近日發表《2023年全球展望──新的投資指南（2023 Global outlook, a new investment playbook）》，提到此報告的重點，龐文博表示，該行對明年全球投資展望更為審慎及保守，相信會踏入更低經濟增長階段，當中，歐洲可能出現衰退，美國也會接近零增長，情况可能比市場現時普遍預期更差，因此，目前該行亦低配歐洲及美國股市。

雖然貝萊德智庫目前低配歐美股市，但該行現時對日本、中國及亞洲（日本除外）股市持中性評級，當中，龐文博認為，內地近日放寬防疫政策，屬於非常重要的轉變，該行現正觀望政策能否順利落實、經濟能否盡早復常。

貝萊德智庫現時亦看好美國信貸市場，原因是認為當地經濟不會急速下滑，即使出現衰退亦屬短暫而溫和，處於投資級別（investment grade）、有質素的信貸違約風險可控，值得投資。作為比較，該行現時低配美國政府長年期國債，認為有關債息將會向上，即債價將會下跌，龐文博表示：「政府債券已不像過去10年般吸引，這是一個重大的轉變，在構建投資組合時必須考慮這點。」

歐美通脹難回至2% 須與通脹共存

另外，龐文博認為，投資者明年需要繼續學習如何與通脹共存（live with inflation）。他解釋，包括美國聯儲局在內的環球主要央行，均明白由於人口老化導致勞動參與率下降（見圖1）等因素、當地通脹已難以回落至2020年疫情爆發前過去10年、平均低於2%的水平，央行若真的要把通脹壓回2%的話，需要繼續大幅加息，由此所帶來的經濟大幅收縮、失業及社會痛苦屬無法承受（見圖2），因此央行將會接受較以往高的通脹，換言之，2%的通脹率已經成為過去。

綜合上述分析，龐文博總結，貝萊德智庫在明年比較看好亞洲股市，並且認為可以在投資組合中加入美國投資級別債券，同時會密切因應市場變化適時調整組合。

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