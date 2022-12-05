極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場

擬上市前引入多一輪融資

極目生物成立於2018年，主要從事綜合眼科治療、護理藥物及技術研發，旗下研發項目針對多類型眼科問題，其中包括青光眼、黃班水腫以致近視及乾眼症等等，集團目前主要於中國和香港銷售。胡海迪表示，公司面向華人市場的原因，是他們最重視眼睛的健康和護理，產品更涵蓋不同年齡層客戶。

他指出過去融資達1.5億美元，所得資金有一半花費在研發方面，當中治療青光眼的技術希望在一至兩年內，可進行臨床第三期實驗。據了解，公司的投資方包括南豐集團、騰訊（0700）、新世界（0017）鄭志剛家族、恒隆集團（0010）陳啟宗家族晨興基金等。

胡海迪認為，公司業務要多元化，包括投資和將學術研究產品化、引入其他地方如美國的產品，以及進行自主研究等三方面。他指出的11個項目中，已有三分之一處於準備上市或已經上市階段，當中有兩款產品在今年年尾先後推出，包括暫時面向企業客的乾眼治療儀器「iTears」，以及面向消費者市場、用作清潔眼瞼的「睦之研」。

他以iTears為例，這是自美國引入的產品，不含藥物成分和依靠震動指定鼻樑位置，刺激人體自行分泌淚水，可解決乾眼症狀問題，暫時向客戶定價4位數字。他指出，產品將來有機會在零售市場銷售，因當中的技術並不用醫生處方，但目前先與醫院、診所或視光師合作和銷售，預計上述兩個在港銷售的產品有望於一至兩年內獲利。