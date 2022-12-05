moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

雲康冀提升診斷檢測服務比重

標籤：經濟

【明報專訊】在內地從事醫學診斷檢測服務的雲康集團（2325），近年着手發展醫聯體提供的診斷檢測服務，並已佔收入逾45%比重，並擬進一步提升該業務的收入佔比。集團副總裁、董事會秘書林穎嘉表示，冀藉着香港上市平台，物色更多外國技術及新產品，進一步發展業務及提升毛利率。

目前約3600醫院使用服務

林穎嘉指出，雲康旗下透過自建實驗室，為周邊醫療機構提供支援的診斷外包服務，佔收入約40%比重。目前有約3600間醫院使用其服務，覆蓋逾2000項檢測項目，服務地域遍及華東、四川及重慶，以及華南三個大地區。

至於替質素較好的醫院實驗室，提升檢測水平的醫聯體診斷檢測服務，他說：「隨着規模擴大，年內有望佔收入逾50%比重。集團服務的醫聯體數目已由2021年底的275個，增至今年第三季的385個，料今年全年邁向400個，到明年再增加，有望成為未來的增長動力。」參與的醫院不用付出太多額外成本，便可借助雲康的支援去提升檢測量及服務，集團從中和醫院分成。該業務目前會針對腫瘤、感染類及生殖健康三大症提供1000至1200項檢測項目。

在新冠疫情爆發前，林穎嘉稱，雲康每年最少向4000萬至5000萬人次提供服務。疫情爆發後則壓抑了常規檢測的需求，他預計在疫情過後常規檢測的需求會回復，建基於集團為非醫療機構提供的診斷檢測服務的基礎，他相信，這會促進與醫聯體合作的醫院伙伴關係作更快擴張。

展望將來，林穎嘉說，雲康擬增加實驗室及服務醫聯體的數目，亦擬將服務地區範圍由目前三大區，向湖南、湖北、雲南甚至安徽等省份擴展。他們亦會尋求新技術及持續尋求數碼化，去提升服務及效率，甚至在併購及與伙伴合作持開放態度。當中其會借助香港上市平台，尋求與外國技術及專家對接。隨着業務規模擴大，加上提升營運效率，他相信毛利率會在47.2%的基礎上進一步提升。