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李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金

【明報專訊】讀者Raymond來信：本人Raymond，年齡70歲，妻子Lucille，年齡72歲，有一個女兒，已出嫁。家庭沒有負債，現在靠收租過活，須自己管理資產，考慮全退休後會在內地或新西蘭居住。本人想規劃一下退休後的生活，如何產生被動收入。若不在香港長居，如何管理物業比較穩妥，是否需出售物業。

筆者回覆：Raymond擁有市值約5000萬港元的物業，分別位處於香港、內地、澳門及新西蘭，而流動資產的總值則約400萬港元。換言之，總資產超過5000萬港元，假設每月開支維持不變，不計及通脹，相信可以足夠花費數十年。另外，現時每月租金收入近10萬元，足夠每月支出有餘。

從一般的角度看，理應沒有甚麼退休上的煩惱。不過，這也正正是現時很多擁有資產的退休人士的煩惱，擁有較豐厚的固定資產而流動資產較少，同時因年紀漸長而害怕缺乏精力打理物業的管理及維修事宜，部分更會考慮離開香港過退休生活，面對居住地不再單一等的一系列問題。

根據Raymond所提供資料，在某個程度上，離港退休是觸發一系列考慮源頭之一。首先，需留意的是香港是全球數一數二低稅的地區，如果有意離開香港到其他地方生活，必須留意是否有潛在的稅務考慮。理論上，內地和新西蘭都是實行全球徵稅制度，當然規則不盡相同，但一般受居住天數影響，加上稅務政策多變，故只能在此建議Raymond在決定退休居住地後，諮詢相關的專業人士，以釐清潛在的稅務影響，避免租金收入於除稅後失去預算，本來足夠生活支活卻在交稅後變得不足。

第二，除了稅務問題外，退休必須考慮是醫療問題，以內地為例，港人接受醫療服務時，通常會碰到費用較當地人昂貴，以及沒有常用藥物的問題。對於持有高資產人士來說，費用的金額可能不是問題，但前題是有足夠的現金去支付，故可能有需要進一步提高流動資產的比例，如果有合適的醫療及危疾保險則另當別論，故Raymond需要檢視自己的保險計劃，保額是否足夠及理賠是否有地域限制等等。綜合以上兩點，保留香港一個住所，可方便「四圍走」進行身分規劃，可能有助省稅兼方便回港看醫生等雜項事務。

第三，租金的好處是可以對抗通脹，但要平衡租務管理的麻煩。筆者的觀察是，很多退休人士即使明白到沽出物業後，再購買年金或派息基金，其實可以保持同等的退休生活兼少一點煩惱，但仍然勞心勞力管理物業。其中一個原因是想將這些資產傳承給後人，渴望有租收兼享有升值潛力，可以傳承更多財富給後人。不過，如果讀者女兒現時已經沒有時間管理，在遙遠的未來，她是否仍然希望管理呢？這個也是決定物業去或留的因素，但這屬於非經濟因素，卻又是很多高資產家庭面對的真實問題，建議家庭成員之間可以溝通一下。

結論而言，Raymond似乎並沒有迫切的退休煩惱，是希望做得更安心而已，上述的建議是希望協助梳理出要討論的問題，而以下是通用的資產配置意見供參考：由於固定資產和流動資產的比例非常不平均，在平衡打算離港退休下，可以考慮將固定資產和流動資產的比例調整至50/50，從固定資產釋放出的資金，可以考慮配置於定期存款和股債混合基金，好處是有更充足的流動性及更彈性的財富傳承安排。最後，建議梳理出最關心的問題後，進一步諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]