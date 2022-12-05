moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

定存息高見5.1厘 須新資金

【明報專訊】近期各銀行相繼推出定存優惠吸客，部分定存優惠年利率可逾4厘，但要留意有關優惠條款，可能涉全新資金，又或需通過網上渠道敍做定存，方可獲得優惠利率。定存時間動輒數月，若需預留交稅及歲晚開支，或預期未來會有更優惠的定存年利率，不妨留意10萬元以下的3個月港元定存優惠。

明報記者 劉敬華

存款額及存款期是影響定存利率的兩大因素，理論上存款期愈長及存款額愈高，定存的年利率自然較高，因此最近各銀行推出的港元定存優惠中，逾4厘的選擇較集中於6個月以上的定存，部分12個月定存優惠的年利率可達5厘。以創興銀行為例，透過該行的網上銀行或流動理財渠道開立12個月定存，該行提供的「雲利率」可達5厘，最低存款額為5000元。又以富邦銀行為例，以全新資金開立12個月港元定存，可享特惠年利率5.1厘，但最低開戶金額要求為100萬元，並需於分行敍做。

創興存一年「雲利率」達5厘

至於3個月港元定存優惠，也不是沒有4厘以上的選擇，其中以創興的「雲利率」最吸引，3個月定存期年利率可達4.75厘，而以100萬元或以上新資金於富邦銀行敍做3個月定存，亦可提供4.6厘的優惠年利率，工銀亞洲的e時代及綜合客戶以5萬元以上，於周一至周五的辦公時間透過網上銀行或手機銀行開立3個月港元定期存款，也可享4.45厘的特惠年利率。

近年虛擬銀行為招攬存戶，亦有推出定存優惠，開立定存最低金額要求普遍較低，部分甚至可讓客戶免手續費提早提取定期存款，但要留意提早提取將不可獲定存優惠利率。以天星銀行為例，定存最低存款額為1000元，按其網頁提供的參考牌價，3個月定存年利率為4.3厘，6個月則為4.4厘，提前提取定存不設額外收費，但提前提取的定期存款將不可享定存利息，只會按存期內的活期存款基本年利率計算利息。

富融銀行定存 3個月可享4.18厘

又以富融銀行為例，該行的定期存款不設最低存款額，1元亦可開立，敍做3個月港元定存可享4.18厘年利率，6個月則為4.5厘，該行可讓每名客戶每個年度免費提前結清定期存款三次，但只適用於定存本金額200元或以上，超過三次後，該行則會向每筆提前結清的定存收取200元之定額手續費，至於提前結清之定期利息，將以定期結清當日之活期利率計算。

若嫌3個月也太長，部分銀行的1個月及2個月定存優惠年利率亦可逾3厘。以中銀香港為例，於該行經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元開立1個月「新資金特優定期存款」可享3.6厘的特惠年利率。至於創興銀行，則只需透過其網上銀行或流動理財開立2個月定存，便可獲3.85厘的「雲利率」，最低存款額僅5000元。

外幣定存優惠利率或逾10厘

除港元定存外，最近有銀行更提供逾10厘的外幣定存優惠，中銀香港是其中之一，在該行選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶兌換1000元或以上的澳元、紐元、英鎊或加元，又或是該行私人財富及中銀理財客戶兌換1萬元人民幣或以上，經網上銀行或手機銀行開立7天「特優人民幣及外幣定期存優惠」定存可享11厘特惠年利率，而兌換1000美元開立7天「特優人民幣及外幣定期存優惠」定存，則可享6厘的特惠年利率。

信銀國際客戶以港元或美元兌換為人民幣，並開立一星期定存可享11厘特惠定存年利率，若以港元或美元兌換為英鎊， 並開立一星期定存更可享12厘特惠定存年利率，而此特惠外幣定存的最低存款額為1萬港元等值。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]