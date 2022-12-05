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陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂

【明報專訊】再過兩天就「大雪」了，一年已暮，退休者每每因為年紀漸長而會對冬天有莫名的恐懼，但如果已經飽歷風霜，區區的人生坎坷又何足道哉？問題是你能否釋懷而已。

經過數十年的奮鬥，你已經變得閱歷豐富，該有的都已經有了，不該有的也不應該再有非分之想。當年的豪氣已經化作了寬容，當年的棱角已經磨成了圓潤。偶有不順，也應該是一笑置之，並不必要放在心上。退休後的人，正是享受悠閒生活的最佳時候！

過去的事，就交給歲月去處理；將來的事，就留給時間去證明。人有生就必然有死，但只要是活着，就要負責任地以最佳的方式活下去。可以沒有榮華富貴，但絕對不能沒有快樂。要給自己一份好心情，讓微笑時刻掛在臉上；也給別人一份好心情，讓生活也時刻對我們微笑。

生活有無數種形式，在這個世界上，過自己喜歡過的日子，就是最好的生活方法。生活應該是淡定、從容、健康和幸福。

在人生的道路上，要學會享受生命，堅持尋找心中最讓自己舒適的一種活法，就是最好的選擇。

詩人說悠然是「人閑桂花落，夜靜春山空」；愜意是「故人具雞黍，邀我至田家」；曠達是「小舟從此逝，江海寄餘生」。有沒有想過，詩人說的境界、條件其實自己也早已具備？那你現在還在等什麼？

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]