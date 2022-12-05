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林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢

【明報專訊】美匯指數在11月大跌5%，錄得自2010年9月以來最差的單月表現。踏入12月，美元的走勢仍不容樂觀，上周美聯儲主席鮑威爾發表的評論，對市場產生指導作用，他表明在就業市場呈現疲軟走勢和衰退風險升高的情况下，加息步伐將較之前預期為慢，推動美國政府債券收益率和美匯指數走低。。

鑑於過去一個月出現的急速調整，美元大有可能進入整固期，位於105.5的200日平均線和104.7的技術回吐水平，將是兩個關鍵的支持位。

以兩至四個星期較短線操作為假設，在外匯市場看到了兩個機會：

第一個是日圓走強，隨着大多數主要央行（除紐西蘭外）適度軟化他們的加息立場，日圓或可以因為市場開始為利差收窄定價，有望延續近期的上漲走勢，特別是歐元兌日圓交叉盤，預計將會跌向141至141.5的區間。

英鎊或重新下試1.17支持

另一個是英鎊走低，英鎊兌美元從2022年9月的低點反彈，在上漲近17%後走勢開始顯得缺乏支持。隨着英國的增長前景充滿挑戰，將增加英國央行逐漸變得更加鴿派的機會，這意味着英鎊兌美元可能在接下來的幾星期內重新向下測試1.1700至1.1790的支持位。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]