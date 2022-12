溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險

我們早前曾指出,今輪股市上升主要受惠兩項利好因素,包括憧憬聯儲局放慢加息,以及內地放寬檢疫措施,隨着兩者均有好消息,配合中央支持內地樓市的力度超出預期,因而帶動港股揚升。以美國利率政策為例,聯儲局主席鮑威爾發表講話,市場視其言論較預期鴿派,強化了投資者對「聯儲局轉向交易」(Fed Pivot Trade)的炒作。

港股短期或再升 下季存挑戰

仔細分析的話,鮑威爾的講話內容其實與早前分別不大,但投資者針對其中兩點:1)當局可能由12月開始放慢加息步伐,及2)與房地產相關的通脹有機會於2023年緩和。投資者因此斷定,12月只會加息50點子,加息周期亦未必需要延長(即slower but may not be longer),自然利好投資氣氛。

另一方面,從近期市况可見,投資者對防疫措施的消息甚為敏感。隨着國家衞健委要求貫徹優化措施,並鼓勵長者接種疫苗,港股借勢上揚。及後廣州進一步調整防疫措施,公布解除多區的臨時管控,更令投資氣氛升溫。我們認為,由於內地疫情未完全受控,放寬防疫措施將難以一步到位,往後市况將受情緒上落而波動。

總括而言,港股一如我們預期展開反彈,雖然升勢較預期為快,但整體走勢符合預期。短期恒指有機會進一步向上,只是暫時難以判斷見頂水平,而基於累積升幅顯著,波動性亦必定高企。至於中線觀點則相對審慎,即年底前港股具憧憬但明年首季仍存挑戰,我們會於今個月稍後時間發表明年的市場展望。

今個星期我們會主力分享華潤置地(1109)。很多投資者希望了解我們對內房股的觀點,誠然近期政策對行業有刺激作用,但投資者應留意內地房地產業仍面對一定挑戰,主要因為新房銷售仍在收縮。

國家統計局公布,首10個月全國房地產開發投資11.39萬億元人民幣,按年下降8.8%;至於首10個月的商品房銷售額為10.88萬億元人民幣,下降26.1%。

房地產行業最終能否恢復要靠售樓情况好轉,從而帶動房企現金流轉正。為平衡風險及回報,建議投資者先關注財務穩健的國有企業開發商。

華潤置地首10個月累計合同銷售金額約2295億元人民幣,按年减少8.3%。雖然錄得跌幅,但數字明顯比同業理想,反映出集團的營運韌性。事實上,其在融資及買家信心方面均有壓倒性優勢,並有能力抓住行業洗牌的時機以捕捉併購機遇。而集團在住宅和商業上持續實現雙輪驅動,優勢比同業明顯,看好內房股的投資者,可於32.5元水平以下分段部署,初步目標為37元。為減投資風險,若較平均買入價下跌10%,或需考慮先行沽出止蝕。

春泉產業完成新收購 增收益率

另一隻介紹的股份是春泉產業信託(1426),集團於9月底發出公告,宣布完成收購中國惠州華貿天地的68%權益(一整棟7 層高購物商場,連同700個地下與50個地面停車位)。根據管理層表示,今次收購能豐富集團的物業組合,同時降低風險敞口,以及提升收益率;每單位分派及可分派收入總額將分別增加12.9%及13.2%。

除是次的新收購外,集團本身持有另外兩項物業,包括北京華貿中心1座、2座寫字樓,以及英國商業物業。後者在英國的84項物業,全數租給英國領先汽車服務經營公司Kwik-Fit(GB)Limited,因此出租率為100%。集團與其訂立了長期租約,除一份租約外,其餘租約均於2032年3月到期。目前,英國組合的每年合約租金收入約455萬英鎊。

(筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益)

凱基亞洲投資策略部主管

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[溫傑 溫研股海]