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何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股上周五反覆整固，恒指高位雖然曾升逾百點至18,800點以上，但低位又曾跌逾200點，暫守18,500點水平，收市跌逾60點，惟三連升告終。內地撐房企、美國或將減慢加息等消息被消化後，港股高位缺乏承接，未能進一步向上推進。向上或仍以重上並企穩萬九點為目標，支持或參考100天線約18,380點水平。

內地多地逐步解除封控，美團（3690）上周五反彈，高位曾升逾半成至170元以上，逆市升逾3%。向上觀望上試250天線約179.2元，支持或參考50天線約151元。不過投資者對內地疫情發展未感樂觀，資金繼續加注淡倉，主要考慮中距離熊證，以免引伸回落的潛在風險。看淡或可考慮美團熊證（69837），收回價180元，行使價183元，槓桿比率約9.6倍。看好或可留意美團牛證（63464），收回價151.88元，行使價148.88元，槓桿比率約8.4倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]