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瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611

【明報專訊】港股連升三日後，上周五大市略有回吐，全日下跌61點，收報18,675點。

騰訊控股（0700）股價近日跟隨大市反覆向上，雖然升幅或未如美團（3690）、阿里（9988）般顯著，但上周四騰訊曾升穿300元重要心理關口，上周五亦再接再厲作出嘗試，惜最終只升0.5%，收報296元，仍然受制於300元。根據瑞銀上周五記錄，投資者都積極部署騰訊的相關好淡倉，但以好倉的資金支持較多，反映市場對騰訊表現持觀望態度。如投資者短線看好騰訊股價繼續向上可以衝破300元關口，可留意騰訊牛證（63611），收回價274元，行使價271元，2023年8月到期，有效槓桿約10倍。相反，如投資者認為騰訊或會繼續遭受大股東無止境的減持，看淡騰訊可留意騰訊熊證（68892），收回價320.4元，行使價323.4元，2023年6月到期，有效槓桿約11倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。）

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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]