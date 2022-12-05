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摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾表示，最快今個月開始放慢加息速度，對利率預期相對敏感的納指100上過萬二點關口，自9月初以來收復100天線。

美國10年期債息曾跌至3.5厘，回至兩個半月新低。在鮑威爾講話後，市場憧憬12月加息幅度由0.75厘降至0.5厘，據芝商所FedWatch工具顯示，市場料12月加息0.5厘的機率約為78%。

觀察納指期貨中線表現，過去30日升幅為6.2%，明顯跑輸同期道指及標指分別10.3%及8.4%的升幅。如投資者認為納指短線或有機會追落後，可參考納指購（10627），行使價13,000點，實際槓桿約11倍。如看淡則可參考納指沽（10628），行使價11,200點，實際槓桿約8倍。以上兩隻產品均為明年3月中到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]