陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒

布拉德指出，決策者們應進一步提高利率，利率水準需要更高才能實現聯儲局降低通脹的目標。他提出的圖表顯示，利率可能需要至少達到5厘至5.25厘，最高要達到7厘，才有足夠的限制性。如果未來幾個月及幾個季度通脹有所下降，政策利率可能不需要升至那麼高。

三藩市聯儲銀行行長戴利指出，聯儲局應該繼續加息，利率頂峰將升至5厘水平。現時仍未是最合適時機，去確定聯儲局本輪加息的利率頂峰，她認為，頂峰應該處於5厘，或者介乎4.75厘至5.25厘之間。

堪薩斯聯儲銀行行長喬治表示，聯儲局可能要上調利率至較高水平，在高位維持一段時間，才能有效壓抑高通脹。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，下一次會議上，將加息幅度由0.75厘下調，非常合適。在權衡下一步行動之際，聯儲局正進入一個更深思熟慮及審慎階段。

愈來愈多成員指加息可放慢

波士頓聯儲銀行行長科林斯有信心可以在不對就業造成太大損害情况下，抑制通脹。科林斯認為，有途徑可以重建勞動力市場平衡，失業率只會適度上升，同時對更嚴重的經濟衰退的風險保持現實的態度。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國通脹有放緩迹象，聯儲局仍需進一步加息至對經濟具限制性水平，令通脹逐步回復至2%指標。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]