廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌

不少地產代理及樓市評論專家，對樓市回調都有個人的見解，而其中一類主要聲音是要求政府撤銷辣招，但筆者認為以目前樓價的跌幅，撤辣的機會甚微。今次樓價跌幅逐漸邁向兩成，有人擔心會重蹈2003年樓價急瀉後，出現大量負資產及破產情况，既然如此，為何政府仍不考慮撤辣？答案很簡單，雖然目前樓價已挫至5年前水平，但莫忘記，樓價由2017年底至2020年底，如非在最高位入市，對比今天的跌幅仍然未超過一成，就算以按揭保險計劃借足九成，仍未跌入負資產的漩渦。

筆者翻看數據，其實大部分樓價跌幅都在2022年出現，目前只有在2021年中高位入市的買家累積的跌幅達一成半左右，但這批買家都經過加息壓力測試，應仍有能力繼續供樓。無疑，筆者當然希望政府可重新考慮撤辣，否則只有寄望樓市盡快回復正軌，因為地產代理不怕升市，也不怕跌市，最怕是交投冰封的靜市。

雖然筆者沒有水晶球，但相信今次樓價下跌的幅度不會超過兩成半，因為今次不像1997年的環境，沒有炒家的拋售，業主亦沒有借貸過度，目前只有急於移民的業主平售，但相信這情况已近尾聲。最後也提醒一下買家亦不用恐慌，市場的壞消息已陸續被消化，未來將會利好因素多於利淡因素；筆者認為無論是業主及準買家，雙方都毋須過於恐慌，因為樓市底子實際不差！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]