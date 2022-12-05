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布少明：明年初或現小陽春

標籤：布少明

【明報專訊】低處未算低﹗11月整體物業註冊量跌至僅約3,700宗，較年初第五波疫情爆發期間更少，創近4年新低。值得留意，11月的註冊宗數比起年初第五波疫情爆發期間的2月3998宗及3月3828宗更少，並創自2018年12月後的47個月新低。單計住宅方面，在不包括一手公營房屋之下，11月一手私樓錄374宗註冊，較10月大減約45.2%；二手住宅方面，11月錄2512宗註冊，較10月亦下跌約4.3%。

鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市况，所以11月的註冊量反映的是10月市况。現時樓市仍受制加息陰霾及環球經濟氣氛拖累，而且疫情反覆，故入市意欲維持低企，樓價延續跌勢，成交以減價筍盤為主，更出現不少蝕讓成交。

究竟樓市何時復常？有個指標可以供各位讀者參考。一般而言，樓市的走勢是落後於股市兩至三個月。近日受到內地提振經濟措施的刺激，港股開始重拾升軌，一度重上萬九點。如果我們確信本港股市已經漸漸復常，當度過聖誕及農曆新年兩大傳統淡季後，購買力有機會於過年後釋放。近月的一手市場頗靜，發展商應是蓄勢待發，相信明年初會有新盤大軍壓境，如果開價繼續貼市，絕對可引起搶購潮，刺激大市的氣氛，連帶二手交投也有機會轉旺，屆時或爆發「小陽春」。樓市「小陽春」後的走勢，很大程度要看整體經濟情况。樓市觀望氣氛仍然濃厚，預期未來一段時間樓價跌勢持續。長遠的樓價走勢，則要看中港兩地的防疫政策，通關的時間表，以及明年二月的《財政預算案》，是否會推出新的放寬措施，為樓市鬆綁。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]