馬泰陽：樓價跌未帶動交投

第四季市場亮點落入居屋市場，「居屋2022」於11月中開始揀樓，新一批「白居二」合資格人士亦投入市場，購買二手居屋單位，或可為市場注入動力。

在新冠疫情加息的陰霾下，難免影響買家入市信心。據資料顯示，一手私宅方面，11月錄374宗註冊，較10月的682宗減少約45.2%，其中港島區僅錄5宗註冊，較10月的11宗減少約54.5%，九龍區錄69宗註冊，較10月的94宗減少約26.6%，而新界區則錄300宗註冊，較10月的577宗減少約48%。

至於二手住宅方面，11月錄2512宗註冊，較10月的2624宗減少約4.3%，其中新界區錄1359宗註冊，較10月的1472宗減少約7.7%；九龍區錄745宗註冊，較10月的760宗減少約2%；相反，港島區錄408宗註冊，較10月的392宗增加約4.1%。若以2022年首11月註冊量較多的屋苑計，其中新港城宗數跌幅最大，該屋苑錄127宗，比起去年同期263宗大減約51.7%；其次是映灣園，宗數按年亦大跌約49.8%；珀麗灣及康怡花園分別跌約47.4%及約46.7%；將軍澳中心、海怡半島、淘大花園亦跌逾45%；太古城、杏花邨、麗港城、維景灣畔、新都城、愉景灣與麗城花園均跌逾四成。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]