復常股熱炒 港股再發力漲842點 成交2229億半年高 料續受惠基金粉飾櫥窗

明報記者 蕭嘉聰

大摩再次「吹笛」調高中港股市目標價，恒指收市升842點或4.51%，報19,518點；國指升337點或5.3%，報6706點；恒生科技指數收報4238點，升9.27%，升幅是近一個月以來最大。升市並獲大額成交配合，港股昨日成交金額高達2229億元，較上日增加56.2%，是5月31日以來最多。

北水走資14億 沽騰訊小米

不過北水亦趁高位沽貨，昨日合計淨流出14.18億元，收市大升逾6%的騰訊（0700）遭北水狂沽，錄得19.66億元淨流出，另有9.13億北水淨沽小米（1810）。內地多個城市包括上海、深圳等繼續微調疫情防控措施，內房及物管股昨近乎全線向上（見表），濠賭股以美高梅（2282）升勢最強，昨收市大升逾兩成至7.25元，新濠國際（0200）及永利（1128）同升逾15%。互聯網醫療股亦有支持，平安好醫生（1833）收市報31.65元，大升37.9%；阿里健康（0241）亦升近兩成。

A股做好 滬深成交突破萬億

A股表現一樣強勢，上證指數高開高走，收市企穩在3200點之上，收報3211點，升55點或1.76%；深證指數收報11,323點，升103點或0.92%，兩市成交再次突破1萬億元人民幣。滬深股通昨日合計淨流入58.93億元人民幣，累計連續第5日流入A股。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，昨日內地再有多個城市宣布放寬防控政策，有利未來的經濟生產活動。在利好消息之下，加上港股估值依然廉宜，基金過去一段時間以觀望為主，12月需買貨「粉飾櫥窗」，相信恒指可上望20,000點後再作整固。

他又稱，現時科網股的消息面已趨向正面，配合內地經濟活動復蘇，對行業有正面影響，相信可繼續支持大市。此外，內房及物管股亦可受惠於經濟改善，利好樓市表現，預計仍有上升空間。