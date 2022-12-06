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人民幣升破7算 近3個月首次

【明報專訊】中國內地多個城市近日放寬疫情防控措施，帶動人民幣持續上升，離岸人民幣在昨日早晨升穿7算，帶動在岸人民幣亦高開收復7算，為今年9月以來首次。截至昨晚6時，人民幣在岸價報6.9555，上升640點子（1元等於1萬點子），自上周二（29日）衛健委記者會確定封控應「快封快解、應解盡解」以來，已累計上升3.5%或2524點子。分析認為，內地重啟已反映在人民幣匯價上，之後會受美元走勢影響較大，目前市場過於看好美國通脹回落，明年美息回升或將累人民幣跌回至7算以下。

分析：美加息若超過預期 或累人幣

人民幣中間價昨報7.0384，雖然未重返6算，但已為11月16日以來高位。截至昨晚6時，離岸人民幣報6.9452，大升700點子，自上周二累升4.17%或3022點子。美匯指數昨日微升0.09%至104.59點，反映昨日人民幣上升動力主要與內地重啟有關。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾上周三演說時，表示最快在本月議息會議，將加息幅度自0.75厘減慢，降低市場對明年利率升幅的預期，亦令美國債息和美元下跌。美國10年期債息昨報3.53厘，接近9月以來最低水平。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓指出，內地重啟消息刺激資金流入人民幣，為推動人民幣升值主因，亦受近日美國通脹數據回落影響，市場看好明年美國減息，美元走勢減弱有關。隨着內地解封漸在匯價反映，美元走勢及後將對人民幣影響較大，他認為目前市場對明年美國減息看法過於樂觀，若聯儲局明年保持高息時間超過預期，帶動美息回升再擴大與人民幣的息差，明年人民幣或再跌回7算以下，但跌幅應會小於今年。

港元升見7.761 逼強方保證

美元跌加上月結臨近，帶動港元拆息再升，1個月拆息升穿5厘見5.0057厘，與銀行資金成本相關的3個月拆息升至5.389厘，均見15年新高。近日股市回溫帶動港元昨最高升269點至7.761，進一步接近強方保證水平，創2021年7月以來新高。