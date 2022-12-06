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港府出招吸國際險企來港上市 冀成內外循環交接點 與資本市場產生協同效應

標籤：經濟

【明報專訊】財庫局昨日發表香港保險業發展策略藍圖，總結政府發展香港保險業，在內外雙循環、鞏固風險管理功能、釋放保險社會價值等方面的政策措施。財庫局長許正宇表示，香港作為內外循環交接點，期望香港的資本市場與保險行業產生協同效應，吸引國際保險公司來港上市集資，鼓勵他們來港設立總部，同時以香港作為內地險企走出去平台，為國企的一帶一路工程項目管理風險。

明報記者 歐陽偉昉

風險為本資本制度 擬2024年推

香港去年3月引入保險集團的監管框架，財庫局在發展藍圖指出，作為外循環的「促進者」，當局將致力說明香港是保險集團作為營運總部的最佳選擇，並歡迎有融資需要的合資格保險集團在香港上市，而中證監支持在港主要上市國際險企納入南向港股通，可為他們開拓廣大內地投資者市場。政府樂意提供協助，以實踐「搶企業」的總體政策。當局亦正推動在2024年實施風險為本資本制度，使保險公司的資本要求，與其風險組合和資產負債配對情况更為相稱。

許正宇：大灣區是雙循環理想切入點

關於內循環發展，財庫局表示大灣區是雙循環的理想切入點，拓展本地保險業市場，例如為經常往返大灣區11個城市的創業者開發跨境保險產品。借鑑現行互聯互通計劃的成果，當局將進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式。

當局在藍圖提出推動壽險與產險的均衡發展，建構多元環球風險管理中心。政府已在去年起促成兩宗巨災債券在港發行，會致力推動在港發行不同種類保險相連證券，亦會提供稅務寬減是吸引外來投資。此外，當局亦會繼續與保監局合作研究措施以收窄香港的保障缺口，並計劃在本月內就保單持有人保障計劃展開公眾諮詢。

財庫局提出，香港保險發展有賴包括互聯互通、人才、科技和數據的重要元素。許正宇表示，數據在香港保險業連結大灣區有重要的角色，當建立大灣區售後服務中心，並推動大灣區居民來港投保後，業界將會得到更多他們的個人資料、健康等數據，可於研發新產品、準確計算風險並為保險產品定價，當局鼓勵業界與監管當局建立跨境數據流動連接，以建立適合大灣區居民的產品。