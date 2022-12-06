大摩轉軚看淡美股 料升勢無以為繼

大摩首席策略員Michael Wilson在最新發表的策略報告中指出，他早前預期出現的股市反彈已大致完成，美股標普500指數上周衝越200天線後料會重回降軌，認為今年初以來的美股跌勢仍未扭轉。標普指數自10月中以3577點見25個月收市低位後，至上周五已累升近14%。大摩認為現水平博股市未升完的風險與回報並不吸引，該行最近估計標普指數的短線「絕對頂部」在4150點，較現水平僅高出約2%。

摩通高盛料隨時大跌

Michael Wilson上周還在唱好美股，相信美股的「策略性復蘇」將延續至12月，明年初才會因企業盈利較預期疲弱而受壓，現事隔一星期即預期反彈市結束。Michael Wilson因今年初準確預測美股見頂回落而聲名鵲起，現居機構投資者票選最佳策略員排名榜首位。

大摩轉軚看淡以外，摩根大通及高盛均以美國衰退風險增加為由，預期美股隨時再大跌。摩通日前發表的美股策略報告，直指在加息及衰退夾擊下，美股標普500指數明年上半可能再試今年低位，並預期聯儲局的政策要在明年下半年才能再度推動股市做好，至明年底目標為4200點，亦只較現水平高約3%。摩通認為除了美息趨升外，消費者和企業支出減少亦對企業利潤構成壓力。

相對之下，德銀策略員則預期美股現升勢有望延續至明年首季，但預期於高位大跌幅度最多逾三成，至明年第三季才見底。

（綜合報道）

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