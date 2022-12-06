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梁天卓：家境好的人生勝利機率

【明報專訊】家境好是否等同人生勝利？華人置業董事會主席、城中富豪劉鑾雄長子、曾經表示「只要睇少啲戲、去少啲日本就可以儲到首期買樓」的劉鳴煒表示不相信兩者是二而為一的。最近接受訪問時，劉公子表示家境好並不等同人生或學業勝利，其間更舉例稱身邊有許多類似背景的朋友，但大部分人大學均未畢業，或只是勉強畢業，人生中沒有什麼出色的成就。

嚴格來說，「家境好並不等同人生或學業勝利」是對的，敗家的富二代我相信不少讀者都耳熟能詳。然而，個別的例子並不代表真相，我們真正要問的是：家境好能否提升人生或學業勝利的機會率？

要回答這問題，我們需要同一家庭內兩代人的收入（或其他量度人生或學業勝利）的數據。很可惜，香港有關數據十分缺乏，要做有關研究近乎是不可能。那麼，外國的數據又怎樣說？

外國研究：富二代較易獲得勝利

哈佛的Raj Chetty是有關研究的權威。他其中一項研究就利用美國稅收的數據量度父子兩代人的收入，另外他又利用子女讀大學的數據量度下一代的「學業勝利」，他發現即使近年的社會流動性有輕微增長，但是無論是從收入或讀大學的比率看，家境差的下一代始終比富二代更難爬上社會的上層：

The probability that a child reaches the top fifth of the income distribution given parents in the bottom fifth of the income distribution is 8.4% for children born in 1971, compared with 9.0% for those born in 1986. Children born to the highest-income families in 1984 were 74.5 percentage points more likely to attend college than those from the lowest-income families. The corresponding gap for children born in 1993 is 69.2 percentage points, suggesting that if anything intergenerational mobility may have increased slightly in recent cohorts.

換句話說，即使敗家的富二代不難找到，但他們獲得人生或學業勝利的機會率始終比一般人要高。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

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[梁天卓 經濟學爸]