梁天卓：家境好的人生勝利機率

嚴格來說,「家境好並不等同人生或學業勝利」是對的,敗家的富二代我相信不少讀者都耳熟能詳。然而,個別的例子並不代表真相,我們真正要問的是:家境好能否提升人生或學業勝利的機會率?

要回答這問題,我們需要同一家庭內兩代人的收入(或其他量度人生或學業勝利)的數據。很可惜,香港有關數據十分缺乏,要做有關研究近乎是不可能。那麼,外國的數據又怎樣說?

外國研究:富二代較易獲得勝利

哈佛的Raj Chetty是有關研究的權威。他其中一項研究就利用美國稅收的數據量度父子兩代人的收入,另外他又利用子女讀大學的數據量度下一代的「學業勝利」,他發現即使近年的社會流動性有輕微增長,但是無論是從收入或讀大學的比率看,家境差的下一代始終比富二代更難爬上社會的上層:

The probability that a child reaches the top fifth of the income distribution given parents in the bottom fifth of the income distribution is 8.4% for children born in 1971, compared with 9.0% for those born in 1986. Children born to the highest-income families in 1984 were 74.5 percentage points more likely to attend college than those from the lowest-income families. The corresponding gap for children born in 1993 is 69.2 percentage points, suggesting that if anything intergenerational mobility may have increased slightly in recent cohorts.

換句話說,即使敗家的富二代不難找到,但他們獲得人生或學業勝利的機會率始終比一般人要高。

