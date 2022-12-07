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市場飽和 陸金所撤港證券零售業務 券商數目3年減8% 線上經營也遇困難

【明報專訊】平安保險（2318）聯營企業陸金所（美：LU）旗下在港證券商，計劃退出香港零售業務。陸金所香港透過App發出服務通知，會自明年1月6日起退出零售業務，無限期暫停陸金所香港與客戶訂立的客戶協議下的受規管業務，即暫停註冊、開戶、充值、產品認購、基金定投及其他新服務申請，僅提供資產轉移、變現、取現及換匯。在中資的陸金所香港之外，另一內地民營資本打骰的金禧國際證券亦終止業務。證券業界擔心，連經營線上的中資行也淡出，恐之後更多同業步上結業後塵。

明報記者 陳偉燊

近年證券業呈現飽和，成交又未見增加，反見萎縮，從港交所提供的數據顯示，今年8月份最低只錄得日均成交922億元（見圖1），即使11月回升至逾1400億元，仍較今年3月高位大減約兩成。加上業界向來借助新股認購力谷孖展賺息差，隨着新股認購反應遇冷致此路不通，更令業界經營雪上加霜。

截至2022年11月30日，未計宣告停止營運的陸金所香港及金禧國際，證券經紀等市場參與者數目在短短一年，已驟減36家，只餘602家經營下去（見圖2），較3年前高峰減約8%，反映業界經營環境轉差。

金禧國際同結業

根據陸金所回覆本地傳媒查詢時表示，是次業務調整出於陸香港整體經營戰略考量，以更好地整合資源、業務聚焦；未來陸香港將聚焦面向金融機構的科技賦能業務，不再提供零售服務。陸金所香港表示，已安排同屬平保旗下的平證證券（香港）提供經紀買賣服務。

金禧國際（0091）則宣布，基於新冠肺炎疫情持續，令證券、期貨及財富管理業務營運日益困難，業務不具備商業可行性，因此董事局昨日議決，終止間接全資附屬公司金禧國際證券（香港）的證券及期貨經紀業務，以及從事保險經紀業務的金禧國際財富管理所有業務營運。

期貨監管擬收緊

業界憂掀結業潮

證券商協會主席陳柏楠接受本報訪問時表示，現時經濟困難，加上投資者尋求低成本的股市如美股方面投資，令華資證券經紀業面臨非常嚴峻考驗，甚至連線上經營的業界也感困難。隨着監管當局進一步因應期貨行業運作諮詢，尤其建議對屢欠孖展的期貨客戶平倉，更引起業界反響。若落實有關建議，他說：「這將令香港的期貨監管變成全球最嚴並『趕客走』，不排除有兼做證券及期貨的經紀行寧願不做。」他認為，這與港府希望吸引人才及資金的說法背道而馳，並恐將來會有更多業界加入結業行列。