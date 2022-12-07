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融創推境內債重組方案 縮短延期時間 美銀：旭輝重回「白名單」 評級升至中性

【明報專訊】上月傳出融創中國（1918）提出為高達157億元的境內債進行重組後，據內媒引述知情人士指，融創在近日發布境內債重組方案，並組織召開債券持有人會議，針對已經展期的債務，此前計劃展期3.75年，最新方案將展期時間降至3年；針對目前未展期的債務，此前計劃展期4.5年，最新方案將展期時間降至4年。

據指，債券持有人會議將就展期方案進行投票表決，投票表決時間截至12月9日。融創向債權人提供了兩種境內債務重組方案，包括針對已經展期的債務，此前計劃展期3.75年，最新方案將展期時間降至3年；針對目前未展期的債務，此前計劃展期4.5年，最新方案將展期時間降至4年。

同時對所有債權人先行支付3%本金，並於2023年分兩筆支付，不過，該方案還需經過投票，獲50%以上同意才可通過。不過為吸引債權人同意，融創在最新方案中亦增加了多項增信措施，包括多隻公司債增加了償付保障措施，包括重慶文旅城、紹興黃酒小鎮，以及廣州文旅城、無錫文旅城、濟南文旅城、成都文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城的收益權。

至於曾名列「示範房企」的旭輝（0884），雖已表明停付境外債，但卻「同人不同命」，昨日獲投行美銀將其評級升至「中性」。

美銀表示，是因早前光大銀行與10間房企簽訂戰略合作協議，提供意向性融資共2600億元一事，旭輝亦獲納入其中，重回「白名單」之列，光大更是首家將旭輝重新納入授信的銀行，雖然銀行非保證融資，而是需要視乎項目，但美銀相信這是監管方或將旭輝列入「拯救名單」中的信號，銀行或因此提升其借貸予旭輝的風險胃納。

獲光大銀行授信

旭輝流動性仍受壓

該行認為原本市場對旭輝獲政策扶助的預期下降，故今次獲光大銀行授信，對旭輝是正面驚喜的消息，又預計旭輝的合約銷售額在2022至2024財年將分別下降47%、20% 及10%，並預計其核心利潤期間分別下跌48%、16%及14%。在此前的一些旭輝合營企業的調查中，該行發現旭輝有14%的交易對手來自金融機構，暴露出一些隱性債務風險，以及在2022年上半年，旭輝則將超過100億元人民幣的現金預付款給合營企業，會視之為隱性債務的「紅旗」信號，在該行的現金壓力測試中，在無買新地皮及融資下，旭輝流動性在2023年仍將持續受壓。