德勤料內房短期難成功重組

【明報專訊】上月內地三箭齊發救內地樓市，但內房賣樓未見大幅改善。德勤中國財務諮詢價值創造及危機諮詢服務副主管合伙人何國樑認為，政策有助補充內房的流動性，但影響到底幾深及幾到位仍待觀察，目前政策主力「保交樓」維持社會穩定，惟救內房的關鍵仍在銷售，未來亦需視乎內地防疫政策的放鬆、經濟前景及購房人士信心等，都層層相扣影響行業是否見底及復蘇等問題。
至於部分已出現風險的房企能否在政策助力下加快重組，何國樑認為，重組涉及金額、層面及利益方廣泛及巨大，亦可能涉及一些複雜的舊改項目、信託借款及P2P借貸等，加上資產在內地，內房會優先處理境內債權人，海外債權人卻頂多只有股權或公司擔保，若「大家（境外內債權人）唔夠理性去搶（優質資產），一定會兩敗俱傷」。
他續稱，今次內地三箭齊發正是藉政策創造條件，希望能在穩定情况下，為解決危機建立緩衝。雖然暫時市場上不同內房都希望能在今年底、明年3月前重組或直至市場改變才重組，但相信重組需時，短期內難以見到成功個案。他又預期，將來會出現較多項目的併購，但個別公司拯救將要視乎情况。
他又提到，近期內地放寬銀行「內保外貸」助內房償還境外債對海外債權人是好事。但由於債價低迷，部分債權人或未必同意重組，但部分經二手市場低撈的債權人，或為重組提供支持。
展望明年內房方面，投行花旗預料12月份的中央經濟工作會議中，會在信貸上加大執行力度以支持內房。在信貸方面，則關注原死線為2023年6月的「三道紅線」政策、以及在需求方具有信號作用的一線城市的重大寬鬆、國家對新冠疫情的防控政策及財政措施等。
該行預期2023年內房銷售不會較2022年好轉，儘管11月份政策轉勢，但預期銷售及投資將持續回落。2023年全年商品房銷售將按年跌25%至10.2萬億元人民幣，銷售面積再跌21%至11億平方米，主要是基於在宏觀經濟及疫情政策下，在工資及樓價的預期需時復蘇，樓價下行預期下，投資需求仍然低迷等。