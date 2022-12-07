德勤料內房短期難成功重組

內地三箭齊發

為解決危機建緩衝

至於部分已出現風險的房企能否在政策助力下加快重組，何國樑認為，重組涉及金額、層面及利益方廣泛及巨大，亦可能涉及一些複雜的舊改項目、信託借款及P2P借貸等，加上資產在內地，內房會優先處理境內債權人，海外債權人卻頂多只有股權或公司擔保，若「大家（境外內債權人）唔夠理性去搶（優質資產），一定會兩敗俱傷」。

他續稱，今次內地三箭齊發正是藉政策創造條件，希望能在穩定情况下，為解決危機建立緩衝。雖然暫時市場上不同內房都希望能在今年底、明年3月前重組或直至市場改變才重組，但相信重組需時，短期內難以見到成功個案。他又預期，將來會出現較多項目的併購，但個別公司拯救將要視乎情况。

他又提到，近期內地放寬銀行「內保外貸」助內房償還境外債對海外債權人是好事。但由於債價低迷，部分債權人或未必同意重組，但部分經二手市場低撈的債權人，或為重組提供支持。

明年內房銷售 花旗料續跌

展望明年內房方面，投行花旗預料12月份的中央經濟工作會議中，會在信貸上加大執行力度以支持內房。在信貸方面，則關注原死線為2023年6月的「三道紅線」政策、以及在需求方具有信號作用的一線城市的重大寬鬆、國家對新冠疫情的防控政策及財政措施等。

該行預期2023年內房銷售不會較2022年好轉，儘管11月份政策轉勢，但預期銷售及投資將持續回落。2023年全年商品房銷售將按年跌25%至10.2萬億元人民幣，銷售面積再跌21%至11億平方米，主要是基於在宏觀經濟及疫情政策下，在工資及樓價的預期需時復蘇，樓價下行預期下，投資需求仍然低迷等。