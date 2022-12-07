moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

奧園標售奧園健康三成股權

標籤：經濟

【明報專訊】中國奧園（3883）在官網發布招標文件，公開標售旗下奧園健康（3662）已發行股本的29.9%股權，招標期從12月5日起至12月19日止。奧園健康自今年4月1日停牌至今，按3月底停牌前股價計，現市值約13.5億元，標售股份價值約4億元。

佔奧園持股量55%

據奧園健康2021年中期報告披露，中國奧園持有奧園健康生活約3.96億股股份，佔已發行股本約54.6%。換言之，中國奧園標售股份標售奧園健康股份，佔其持股量約五成半。

由於未能及時公布截至去年12月底全年業績，中國奧園及奧園健康同於今年4月初停牌至今。

奧園健康核數師德勤‧關黃陳方此前對公司提出多項指控，指其與母公司中國奧園有多項資金往來潛在問題。奧園健康委任獨立專業顧問進行調查，10月初公布的調查報告指，奧園健康在部分資金往來事件中因應母公司緊切資金需要，將資金轉到母公司旗下附屬公司帳戶，但相關資金已全數歸還。惟調查報告仍認為奧園健康的審批程序及內部監控存在若干缺陷，個別資金往來更構成上市條例下的須予披露交易及主要交易，公司卻未按規定發通告披露及尋求股東批准。

奧園健康表示嚴肅對待有關不遵守上市規則的事件。董事會贊同獨立調查委員會的意見，並同意獨立調查委員會的改善建議。