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德晉創辦人遭4博企追1.3億

【明報專訊】繼賭廳集團太陽城前主席兼創辦人周焯華被控「賭底面」一案結案審畢後，輪到澳門初級法院開庭自周一（5日）起，對當地另一龍頭賭廳德晉集團創辦人陳榮煉，涉嫌參與不法經營賭博等案進行審訊。根據網上博彩媒體「GGR Asia」報道，有4家博彩企業向德晉陳榮煉一方追討共1.347億元，全部追討均涉貴賓博彩生意有關。

全涉貴賓博彩生意

據報道，永利澳門（1128）、澳門博彩（0880）、金沙中國（1928）旗下公司，分別向陳榮煉一方追討4830萬元、3560萬元及低於4700萬元賠償，另美高梅中國（2282）旗下的美高梅金殿，則分別向德晉集團及陳榮煉旗下Grupo Levo Lda公司追討少於380萬元。Grupo Levo Lda被指為直屬陳榮煉所有，並被指捲入「賭底面」（外圍賭法，客人於賭枱押注，同時私下以槓桿形式乘大若干倍，與他人對賭）的公司，用作迴避耳目及當地警方調查。

除了多間博彩公司發起追討行動，根據案情披露，澳門政府亦對陳榮煉一方共7人追討5.752億元的博彩稅收損失，案件正由澳門檢察院跟進。其他博彩企業方面，銀河娛樂（0027）亦對德晉作出投訴，但是未見具體索償金額曝光，當地傳媒所見，銀娛委派一名代表到庭旁聽聆訊情况。澳門初級法院則表示，由於對德晉集團陳榮煉的刑事審訊程序有其緊急性，因此無意在已開庭中的聆訊一併處理，會另案審理。