德晉創辦人遭4博企追1.3億

【明報專訊】繼賭廳集團太陽城前主席兼創辦人周焯華被控「賭底面」一案結案審畢後，輪到澳門初級法院開庭自周一（5日）起，對當地另一龍頭賭廳德晉集團創辦人陳榮煉，涉嫌參與不法經營賭博等案進行審訊。根據網上博彩媒體「GGR Asia」報道，有4家博彩企業向德晉陳榮煉一方追討共1.347億元，全部追討均涉貴賓博彩生意有關。